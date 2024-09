"Reforma judicial pasará en el Senado, será aprobada": Manuel Huerta

El senador de Morena por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la reforma al Poder Judicial pasará al Pleno y será aprobada sin ninguna duda.

"Es público y notorio, pasará al Pleno y con dos terceras partes será aprobada, no le veo problema, tenemos la razón, ganamos el debate y contamos con el apoyo de la Nación para enderezar el destrozo que hizo el PRIAN en tiempos cercanos porque desestructuraron la sociedad y el propio Poder Judicial", dijo.

En entrevista, tras la inauguración de la Casa de Gestión Legislativa en Xalapa, acusó que "cualquier juez quiere andar parando debates como el que se tiene ahora".

"Hay muchos medios de comunicación que siempre están buscando que haya sangre, quieren el morbo, quieren siempre sacar cosas que no son, quisieran que alguien viniera y me tirara un huevo, un tomate, aseguran que se está tambaleando la economía, cuando no es así", expuso.

Refirió que el Poder Judicial, con honrosas excepciones, se ha dedicado a proteger a la delincuencia organizada, a los delincuentes de cuello blanco y a desproteger a la población.

Sobre las manifestaciones contra la reforma, aseveró que muchas personas son víctimas de la manipulación de "unos cuantos", aunque están en su derecho de manifestación.

"El que veo que está haciendo el drama es quien se tira un día y al otro yo lo veo en su carrazo cargando gasolina, ahora creo que anda en Reforma, por cierto, viene de Sinaloa, él es de Sinaloa y acuérdense que haya hay mucha delincuencia", comentó al referirse al magistrado José Manuel De Alba, quien ha estado al frente de las manifestaciones contra la reforma judicial.

El senador manifestó que vienen otras 18 reformas, entre ellas la de los pueblos indígenas y los organismos autónomos.

"Estos organismos también vamos a ordenar porque fueron parte de la estructuración y de la desestructuración por mandatos generados fuera del país, la reforma energética se pensó en despachos del extranjero y se instruyó desde el extranjero, y entonces el PRI y el PAN la pasaron sin que nadie dijera nada, fue una verdadera traición a la patria", expresó.

En torno a una reestructuración en los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el senador aseguró que se ha avanzado en mejorar las acciones internas.

"Ya es otro comportamiento en el Ejecutivo y también los legisladores se han ido moderando en la práctica legislativa", mencionó.