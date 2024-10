No descartan paro total: trabajadores del PJF continuarán con suspensión de labores [Video]

Boca del Río, Ver.- Al grito de “México está ardiendo, Claudia está mintiendo”, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) advirtieron que mantendrán la suspensión laboral sin descartar que hasta la atención de casos urgentes dejarán de atender.

¿Qué han dicho trabajadores del Poder Judicial de la Federación sobre la suspensión de labores?

Luego de una serie de movilizaciones en la ciudad de Veracruz, los trabajadores del PJF señalaron que la postura es clara y que no regresarán a trabajar este miércoles.

“Vamos a continuar con el paro, por lo pronto salió el comunicado que se declara el paro indefinido, porque con motivo de la tómbola que se realizó el sábado donde se designaron los jueces y magistrados, el movimiento recrudeció y ahora con mayor fuerza vamos a implementar nuevas acciones”, externó.

Reconoció que temen represalias ante el riesgo latente de despidos, pero afirmó que no se detendrán y que continuarán con las movilizaciones, como el bloqueo que realizaron este martes en la zona de Puerto Seco en la zona norte de Veracruz.

Aclaró que por ahora siguen las guardias de trabajo para atender los casos urgentes, pero no descartan un paro total en próximas fechas, aunque no es un hecho.

“No descartamos el paro total, no atender los casos urgentes para ejercitar mayor presión, todavía no sabemos, pero es una posibilidad, habría afectaciones, pero no podemos evitarlo”, dijo.

En tanto, la magistrada Naela Márquez Hernández, del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito, respaldó la decisión de continuar con la suspensión de labores y aclaró que en el caso de los titulares, tomarán una postura este miércoles.

“Yo en lo personal estoy de acuerdo en continuar en paro como titular, la decisión final se va a tomar este miércoles 16 de octubre, los titulares, pero los trabajadores se manifestaron firmes y creo que es la manera en que podemos manejar adecuadamente la indignación que nos genera el trato grosero que hemos recibido y que esto que pasó el sábado es una muestra de lo que sigue para todos”, mencionó.

Este martes, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron un bloqueo intermitente en la zona de Puerto Seco en la zona norte de Veracruz y después se trasladaron a las instalaciones del PJF con sede en Boca del Río donde permanecerán por tiempo indefinido.

Trabajadores del PJF afirmaron que afirmó que no se detendrán y que continuarán con las movilizaciones / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Apoyados con pancartas, los trabajadores lanzaron consignas contra el nuevo gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego del proceso de selección de vacantes del PJF que se realizó por medio de una tómbola por el Senado.

