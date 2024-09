"No tenemos por qué regresar": trabajadores del PJF mantendrán suspensión de actividades

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) podrían mantener la suspensión de actividades debido a que, aseguran, el Ejecutivo Federal no ha cumplido con la orden de un juez de eliminar la publicación de la Reforma Judicial, realizada el pasado 15 de septiembre.

De acuerdo con Alan Torres, trabajador del PJF en esta ciudad y representante de la Coalición de Circuitos Unidos, el mandato judicial no se ha cumplido y por ello, según él, los trabajadores "no tienen sentido para regresar a los tribunales".

¿Qué han dicho trabajadores del PJF sobre la Reforma Judicial?

En compañía del magistrado en retiro José Manuel de Alba de Alba, insiste en que "los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no tenemos por qué regresar a laborar; para qué me voy a regresar yo a trabajar a un tribunal, si mi trabajo no va a tener una repercusión o no va a ser cumplida por ninguna de las autoridades".

En conferencia de prensa esta mañana, señala que ninguna de las suspensiones a la reforma recién promulgada se han cumplido y que por ello la suspensión de actividades, que inició el 19 de agosto, podría prolongarse. La suspensión de actividades en juzgados y tribunales federales se tenía prevista hasta el 2 de octubre.

"Tenemos planeadas marchas, concentraciones, incluso cierres parciales de carreteras y de vías públicas; en su momento se darán a conocer las fechas exactas", agrega.

Además, a nivel nacional tienen previsto acudir el 1 de octubre a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta, en la Ciudad de México, en donde se sumarían a una protesta general con trabajadores del PJF del país.

Alan Torres, trabajador del PJF y el magistrado en retiro, José Manuel de Alba de Alba exponen que ninguna de las suspensiones a la reforma promulgada se han cumplido / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Qué ocurrirá con las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional?

Las manifestaciones del PJF han sido pacíficas y se pretende que continúen así, a pesar de que los inconformes saben del riesgo que corren ante posibles grupos de choque, señala.

Al frente del grupo avanza un trabajador disfrazado con la máscara del presidente Andrés Manuel López Obrador, encadenado a una de sus compañeras que representa a la Justicia / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Con relación a la protesta que se realizó el 11 de septiembre en el Senado de la República, durante la sesión para aprobar la Reforma Judicial, niega que algún trabajador del Congreso de la Unión haya resultado lesionado y asegura que los mismos empleados de ese lugar les abrieron las puertas.

¿Qué opinan sobre la agresión hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz?

Sobre la manifestación que se llevó cabo en el puerto de Veracruz, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo, asegura que el botellazo que estuvo a punto de golpear al mandatario federal y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez no fue lanzado por algún trabajador del PJF.

Según él, "el que aventó la botella, se la aventó a la trabajadores del Poder Judicial y había más de su grupo que arrojaban piedras; la botella era para nosotros, pero los que comenzaron a lanzar las botellas son de Morena, pues nosotros solamente aventamos monedas al suelo, al paso del presidente".

Asegura que el botellazo que estuvo a punto de golpear al mandatario federal y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez no fue lanzado por algún trabajador / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

De acuerdo con los antecedentes, la jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno de Distrito con residencia en Veracruz, otorgó una suspensión definitiva que ordena eliminar la publicación de la Reforma Judicial del 15 de septiembre del Diario Oficial hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido.

En el acuerdo se establece que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces.

En el fallo, se establece que desde el pasado 12 de septiembre se concedió la suspensión provisional para que la reforma no fuera promulgada ni publicada.

