Remociones en Poder Judicial implicarían violación a derechos humanos: académico

Xalapa, Ver.- En la reforma judicial, “una elección no resuelve ninguna problemática”, sostiene José Luis Cuevas Gayosso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, quien además enfatiza que si se llegara a remover a alguien de su cargo, habría violación a los derechos humanos.

En entrevista explica que en el momento en el cual se hagan las elecciones y se intente remover a quienes están presentes, habría violación al truncar la vida de profesionales.

“Esta remoción pondría en la calle a quienes se han dedicado al Poder Judicial y no necesariamente pueden insertarse en la academia o litigio”, expresa.

Cita el Artículo Transitorio segundo de la propia iniciativa, el cual contempla que en cuento sean electas las nuevas personas del Poder Judicial, las otras serán removidas.

El daño causado, dice, no es menor si se toma en cuenta que son personas con una carrera judicial no de cinco años sino de hasta 30 y 40 años.

“Hay quienes han mostrado con su quehacer, con sus sentencias, impartición de justicia y protección de los derechos humanos, la posibilidad real de lo que el Poder Judicial Federal implica”, declara.

Subraya no pertenecer a ese Poder sino a la academia, lo cual no implica que no vea la vulneración al derecho humano del desarrollo de cada una de esas personas en todo lo que han aspirado a hacer.

En esta reforma se contempla que jueces y magistrados sean designados en una elección popular | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En medio de la polémica generada por la propuesta legislativa de someter a votación los cargos judiciales, las fechas de los comicios y su duración en el puesto, reitera que una votación no abona al problema real y sí implica dinero, el cual se podría invertir en el propio Poder Judicial.

“No estoy cerrándome a la circunstancia de imaginar la existencia o no de corrupción, puede haber y hay formas y medios dentro de la propia legislación para llegar a procesar a estas personas, a enmendar el daño ocasionado, pues no se trata solo de castigar sino de resolver”.

Llamó a imaginar lo que una elección va a significarle al pueblo de México, además, cuestiona el ir a votar por personas a quienes no necesariamente se les conoce.

Reflexiona también cómo se harán estas campañas y cuánto costarán, cuando algunos de los problemas al interior del Poder Judicial requieren recursos para ser resueltos.

Otro de los temas expuestos por el académico es la necesidad de participación e inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes.

La propuesta legislativa referida forma parte del paquete de reformas enviado por el Ejecutivo al Congreso el pasado 5 de febrero y propone una primera elección de todos los cargos en junio de 2025.