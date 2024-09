Trabajadores del PJF protestan en los alrededores del Congreso del Estado

Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifiestan en las inmediaciones del Congreso de Veracruz previo a la sesión para la aprobación de la reforma judicial a nivel local y con ello darle validez constitucional. La iniciativa fue avalada hoy por la Cámara Alta, en la Ciudad de México.

La protesta se desarrolla de manera pacífica y con pocos trabajadores del Poder Judicial Federal que además señalan al senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez de traidor.

Las inmediaciones del Congreso del Estado se encuentran cercadas y vigiladas por elementos de Seguridad Pública, para prevenir alguna posible movilización violenta de parte de manifestantes.

Sin embargo, de acuerdo con Eugenio Navarro, secretario instructor del Octavo Tribunal Laboral Federal de Veracruz, las protestas que se lleven a cabo de parte de trabajadores del Poder Judicial serán en paz.

"¡Déjenos pasar, déjenos pasar!", gritan una y otra vez para exigir a diputados locales y policías permitirles el acceso a la sede del Poder Legislativo.

¿Qué dijeron trabajadores del Poder Judicial sobre el senador Miguel Ángel Yunes Márquez?

Las inmediaciones del Congreso del Estado se encuentran cercadas y vigiladas por elementos de Seguridad Pública, para prevenir alguna posible movilización violenta / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Fue una tragedia, pues al final de cuentas se generó mucha especulación respecto de lo que podía ocurrir si había alguna posibilidad de que 43 senadores votaran en contra, pero al final de cuentas esto no ocurrió así y lastimosamente para el estado de Veracruz queda marcado que el senador Yunes fue el que cambió su postura", señala Eugenio Navarro.

Agrega que Miguel Ángel Yunes Márquez demostró que no cuenta con una ideología política y que no representa a una corriente, por cambiarse drásticamente a una que no concuerda con los ideales que él representaba.

Tras la aprobación de la Reforma Judicial en la Cámara Alta, empleados del Poder Judicial señalan que mantendrán su movimiento / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Al final de cuentas, lo que debemos de entender es que tanto diputados como senadores son representantes de la población, de la ciudadanía y que al final de cuentas cada uno de ellos debería de votar por los intereses de la comunidad", dice.

Tras la aprobación de la Reforma Judicial en la Cámara Alta, empleados del Poder Judicial señalan que mantendrán su movimiento de manera pacífica y durante la protesta en las inmediaciones del Congreso del Estado gritan con insistencia: "¡Yunes no regreses; no me representas, no me representas!"

Eugenio Navarro, secretario instructor del Octavo Tribunal Laboral Federal de Veracruz, expuso que las protestas se realizarán en paz / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

La seguridad en los alrededores del Congreso Local se extendió a las esquina de Lázaro Cárdenas y Encanto, Ferrocarril Interoceánico y Jorge Serdán y Encanto y Jorge Serdán.

La aprobación de la Reforma Judicial se llevó a cabo durante la madrugada en la Cámara Alta, con la polémica participación del senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien al final otorgó su voto a favor.

