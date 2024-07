Refuerzan medidas en ISSSTE Veracruz por incremento en casos sospechosos de Covid en personal

Veracruz, Ver.- Autoridades del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Veracruz, a través de la Unidad de Epidemiología reforzaron las medidas preventivas ante el aumento de casos sospechosos de SARS-CoV-2 en el personal.

¿Cuántos casos sospechosos de Covid-19 en personal hay en el ISSSTE en Veracruz?

De acuerdo al área de este nosocomio, hay 30 casos sospechosos de Covid-19 en el personal y por ello han solicitado al uso estricto de cubrebocas en este hospital para evitar mayores contagios.

El área de epidemiologia del Hospital Regional del ISSSTE, asegura que la gravedad de los casos hasta el momento ha sido baja, sin embargo, no descartan que los grupos de mayor riesgo sean aquellos que no están vacunados contra el Covid-19, los que no tienen refuerzos o los menores de un año y adultos de 65 años, puedan presentar complicaciones graves.

¿Qué protocolos han reforzado en el ISSSTE Veracruz por casos sospechosos de Covid-19?

Ante esa situación, el área de epidemiologia de este hospital, pide a las y los trabajadores de este nosocomio seguir las siguientes indicaciones:

Retomar el uso estricto de cubrebocas (KN-95 o tricapa) en los servicios de urgencias (adultos, pediatría y toco).

Proporcionar cubrebocas a todo paciente con cuadro respiratorio, sea hospitalizado o ambulatorio.

Los servicios de consulta externa deberán usar cubrebocas por la alta susceptibilidad.

El personal con síntomas respiratorios deberá mantener el uso de cubrebocas de formal continua y acudir a revisión al servicio de urgencias.

Las y los trabajadores y becarios de este Hospital que requieran ser muestreados para Covid-19 deben ser referidos del servicio de Urgencias al departamento de Epidemiologia.

Mantener estricto apego a las recomendaciones de las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión (precauciones estándar, de contacto, vía aérea, gotas, inmunocomprometidos).

Y a evitar permanecer el tiempo mínimo en áreas comunes como el comedor.

También invitaron a la población que acude al hospital portar su cubrebocas y gel antibacterial para evitar la transmisión intrahospitalaria, exhorta la Unidad de vigilancia epidemiológica de este hospital.