Refuerzan medidas sanitarias en Ignacio de la Llave, tras confirmarse primer caso de Covid-19 

VERACRUZ, Ver.- El ayuntamiento de Ignacio de la Llave reforzó sus medidas sanitarias tras la confirmación de un caso de Covid-19 y la sospecha de otro más.

De acuerdo con el presidente municipal Antonio Cruz Hermida a partir de este fin de semana será obligatorio el uso de cubrebocas en todos los lugares públicos para disminuir los riesgos de contagios.

Asimismo pidió a la población evitar los amontonamientos en los mercados y tiendas de venta con artículos de primera necesidad.

Ya la Secretaría de Salud del Estado confirmó el resultado del primer caso de Coronavirus en nuestro municipio, lo que desgraciadamente nos hace ver que todos somos vulnerables ante el terrible mal provocado por la pandemia que estamos pasando, les pedimos hacer conciencia a la ciudadanía y tomar en cuenta las recomendaciones

Reconoció que hay mucha gente que sale y entra a diario del municipio ya que tienen que trasladarse a sus centros de trabajo en comunidades vecinas, incluso la zona conurbada Veracruz-Boca del Río por lo que los exhortó a cuidarse y cuidar a sus familias.

Les solicitamos que por favor todos y todas nos cuidemos, que no salgamos de casa, que no vayamos a municipios vecinos si no es necesario, para evitar posibles contagios y detener el crecimiento de la pandemia

Cabe destacar en Ignacio de la Llave se había mantenido al margen de casos de Coronavirus pero ya fue confirmado el caso de una persona así mismo en el municipio vecino de Tlalixcoyan también se reportan seis casos de Covid-19 y dos sospechosos.