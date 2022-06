Refuerzan puente de Veracruz ante intensas lluvias, ¿está en peligro de colapso?

Veracruz, Ver.- Tras las intensas lluvias de las últimas horas que provocaron algunos deslaves, el puente Torrentes ubicado en la zona norte de la ciudad fue cerrado a la circulación y será reabierto hoy, informa el director de Obras Públicas en el ayuntamiento porteño, Luis Román Campa Pérez.

En entrevista explica que la estructura no presenta daños sin embargo el área escurrió a causa de la intensidad de las lluvias por lo que se tendrá que atender para restituir la tierra y compactar a modo de asegurar su permanencia.

Aclara que por las condiciones de lluvias que continuarán para los próximos días se trabajará sobre la estructura sin necesidad de hacer demoliciones o romper. “Si no estuviera lloviendo lo ideal sería abrir el concreto, pero no podemos comprometer en este momento por el clima, el pronóstico es que seguirá lloviendo no son condiciones favorables para demoler nada, no tenemos por qué demoler, la estructura del puente está intacta lo que se movió fue la tierra”, expone.

Argumenta que el hecho fue reportado de inmediato debido a que la arena escurrió y cayó sobre un poste de telefónico, por lo que hubo intervención del ayuntamiento. El puente fue cerrado a los automovilistas para que se hagan los trabajos correspondientes y se espera que en las primeras horas de este jueves sea reabierto.

Cabe destacar que el puente Torrentes es una vía de comunicación que conecta a fraccionamientos de la zona norte con el centro de la ciudad de Veracruz, por lo que se registra tránsito de camiones de pasaje así como particulares.

Las autoridades municipales aseguran que esta es la única afectación registrada durante estos días de lluvias que se han presentado en la zona conurbada.