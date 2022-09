Regidor de oposición denuncia a alcalde de Medellín por violencia política

Boca del Río, Ver.- Con el expediente TEV-JDC-503/2022 el regidor tercero en el ayuntamiento de Medellín de Bravo, Fernando Aguirre Arredondo presentó una denuncia en contra del alcalde Marcos Isleño por delitos de violencia política y negación de la información.

En conferencia de prensa el regidor de Movimiento Ciudadano informó que el pasado 31 de agosto presentó denuncia formal en contra del alcalde ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) debido a la violencia que viene ejerciendo en su contra por el hecho de ser de oposición.

¿Cuáles son las denuncias del regidor?

Expone que a raíz de un cuestionamiento que le realizó al alcalde en materia de obras y presupuestos, se le redujo su sueldo hasta en un 50 por ciento además de que se le han negado las herramientas para realizar su trabajo, desde gasolina, vehículos y personal de auxilio.

Además de que se le ha negado el equipo que ha solicitado para el área de Protección Civil como regidor de dicha comisión.

Argumenta que aunque ha buscado el diálogo con el edil, se ha negado a atenderlo sin importar que en una ocasión iba acompañado de habitantes de Los Robles que buscaban solución a un problema.

“Presente denuncia el 31 de agosto ante el Tribunal Electoral de Veracruz por dos motivos, por violencia política y negación de información que es pública sobre obras, se me recortó el sueldo al 50 por ciento, me quitaron el apoyo de gasolina, la quincena es tardía, esto vino porque yo cuestione los contratos de obras, revisiones de las mismas, es información pública y se me está negando y encima me quitan parte de mi sueldo”, expone.

Menciona que aunque Marcos Isleño prometió un gobierno de puertas abiertas hay mucha cerrazón y no se atienden las necesidades de la población.

Incluso las sesiones de cabildo que deberían ser públicas se realizan a puerta cerrada bajo amenaza.

Me han denostado de que soy nuevo en la función pública, que me vaya, si esto fuera una empresa ya me hubieran corrido pero yo me debo a los ciudadanos, quiero ser transparente, he querido transmitir las sesiones de cabildo pero no se puede hacer nada, yo pido que se informe que haya transparencia.