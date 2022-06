Crece el registro en Xalapa: 48 nacimientos diarios en hospitales

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona revela que en promedio en los tres hospitales de mayor demanda de la ciudad se registran 48 nacimientos diarios.

"Un promedio de 16 nacimientos diarios en cada uno de estos hospitales por eso es tan importante que ya estuvieran abiertos, el CAE y el IMSS abrieron hace como 6 meses y hace una semana reabrimos el módulo del Civil".

¿De qué hospitales se trata?

Explica que se trata de los nosocomios donde se reactivó el nacimiento oportuno son la clínica 11 del IMSS en Lomas del Estadio, hospital "Luis F. Nachón" y el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio".





Explica que en estos hospitales se registra a cualquier bebé que nazca en la capital del estado sin importar de donde vengan, pues existe certeza de que la madre ahí tuvo al bebé y no hay duda de la identidad.

"Y podemos aceptarles inclusive documentos que no estén actualizados porque nuestra preocupación es que no vayamos a registrar a un hijo con un padre que no lo sea y poder incurrir en alguna omisión o coadyuvar en una tráfico de menores".

Sostiene que el registro de nacimiento es obligatorio por ley y tanto los directores de hospitales médicos, como los padres de familia saben que están obligados a acudir al Registro Civil de manera inmediata al nacimiento, pero no siempre lo hacen así.

¿Aumentó el precio de las copias certificadas?

La venta de copias certificadas aumentó tras verse afectada por una reducción de hasta el 40 por ciento | Foto: Cuartoscuro

En ese sentido refiere que se ha incrementado la venta de copias certificadas además del registro de nacimiento que ha subido un poco pues con la pandemia la gente dejó de acudir a registrar a sus hijos y hubo una reducción de hasta el 40 por ciento.

"No es que haya un subregistro la gente no acudía, ahorita ya se les están dando facilidades, se quitaron las citas, se abrieron módulos en distintos puntos de la ciudad y estamos repuntando, ya se abrió el Hospital Civil que estuvo cerrado dos años y con esto esperamos que suba un 20 por ciento más el registro".