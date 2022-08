En septiembre quedará listo reglamento para operación de grúas en Veracruz: SSP

Veracruz, Ver.- En septiembre quedará listo el nuevo reglamento para la operación de las empresas de grúas, esto con la finalidad de terminar con los abusos que reportaban sobre todo transportistas, adelanta el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Será el primer reglamento que tendrá Veracruz a nivel nacional y con el cual se pretenden acabar con los abusos, pues entre otras cosas se buscará que los cobros se realicen en el área de Tesorería y no en los corralones lo que se prestaba para que las empresas cometieran altos cobros.

De la misma manera permitirá dar de baja aquellas concesiones que incurran en esta y otras irregularidades, comentó el funcionario estatal minutos antes de la reunión que sostuviera con integrantes de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (CANACAR).

Leer más: Diputado denuncia supuestos abusos de empresas de grúas del puerto de Veracruz

Local Reglamento de Grúas permitirá que usuarios se defiendan de abusos: Diputado

“No vamos a permitir que ellos sigan cobrando en sus corralones porque eso es lo que hace el abuso, parte del mismo reglamento va a decir a donde puedes tú, poner tu queja. Como ahora si hay reglamento y las leyes están claras ahora sí ya podemos dar de baja esas concesiones porque ahorita queríamos dar de baja alguna concesión y pues se ampara y como no hay una situación jurídica que hable de eso pues ya no tenemos que contestar porque no había un reglamento y si se ampara como quieran van a perder”.

Enfatiza que habrá total disposición de parte del estado para que las empresas de grúas quieran continuar trabajando con el gobierno estatal lo hagan bajo este nuevo reglamento, y quienes no estén de acuerdo, sin problema alguno se puedan retirar.

De igual forma realizarán un nuevo padrón de empresas de grúas, donde se estima que en la entidad veracruzana operan aproximadamente 122 dedicadas al arrastre de vehículos.

¿Qué dijo Hugo Gutiérrez Maldonado sobre el caso de Sayula de Alemán?

Por otro lado da a conocer que se mantienen desplegado un operativo de seguridad especial en Sayula, tras la denuncia que realizará la alcaldesa de Sayula de Alemán, de haber sido amenazada y extorsionada y que su hijo menor se encuentra presuntamente secuestrado.

En este operativo participan elementos de la Sedena, Guardia Nacional y de la Secretaría a su cargo.

El funcionario menciona que el gobernador, Cuitláhuac García ordenó en la mesa de la construcción por la paz darle seguridad a la población que vive en Sayula.

Gutiérrez Maldonado reitera que la seguridad fue reforzada en aquella zona y que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado.