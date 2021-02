¿Regresarán en marzo a clases las particulares? Ve qué pasará

Veracruz, Ver.- Escuelas de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior A.C. (FUIPES) se mantienen a la espera de que las autoridades, autoricen el regreso a las aulas para reanudar sus actividades bajo una nueva normalidad, tal como lo anunciaron algunas escuelas particulares en diversos Estados.

Arturo Matiello Canales, directivo de la FUIPES, indicó que el caso de su agrupación se propuso a las autoridades sanitarias y de educación de los estados, permitir que las instituciones de educación superior puedan recibir a sus alumnos, bajo las medidas sanitarias que se requieren.

“No tenemos previsto arrancar e primero de marzo, estamos a la espera de la autorización para hacer eso que están haciendo en la Ciudad de México, un retorno muy paulatino, pero que ya permita reincorporar a los muchachos a las actividades”, aseguró el entrevistado.

Local ¿Vienen ya las clases en aulas? Ve lo que dice el gobernador

El directivo de la FUIPES, organismo que aglutina 35 escuelas de los estados de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Michoacán, aseveró que existen condiciones para que recibir a alumnos en las aulas, sin embargo, en el caso de Veracruz están a la espera de que la Secretaría de Educación y de Salud, de luz verde.

“Es mucho más fácil el riesgo de contagio en restaurantes, cines, bares, antros, discotecas, etcétera, que en una escuela; nuestro riesgo es de menos del 1 por ciento, porque tenemos túneles sanitizantes, cubrebocas, geles, estamos hablando con un retorno de sana distancia, con rotación de grupos, con cubrebocas, o sea, con totas las medidas de cuidado”, hizo ver.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

Matiello Canales destacó la relevancia de que ya reinicien las clases presenciales, ya que dijeron tener datos que les indican que el 80 por ciento de la matrícula de las escuelas de educación superior están pensando en dejar sus estudios, debido a las complicaciones que significa la educación a distancia.

“Tenemos estudios que nos dicen que 3 o 4 alumnos de cada 10, o sea, entre 30 y 40 por ciento, están tan desconectados de la actividad académica que nos costará evitar su deserción, tenemos datos que nos indican que 80 por ciento de la matrícula en escuelas de educación superior participar está pensando en dejar la escuela”, alertó.

Razón por lo cual, el entrevistado se pronunció por un retorno paulatino con actividades extracurriculares como deportes, cultura, conferencias, seminarios, conversatorios a fin de que los chicos vuelvan a retomar las actividades educativas y evitar además el quiebre de las escuelas particulares que están en riesgo, de continuar el esquema a distancia.

Y es que cabe señalar que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP), informó este día que 20 mil instituciones agremiadas al organismo reanudarán sus clases presenciales a partir del 1 de marzo.

El regreso se hará en diversos estados, con el respeto de las medidas sanitarias instruidas por las autoridades federales y de los estados, afirmó el presidente de la ANFE-ANEP.

Sin embargo, en el caso de Veracruz, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, ha dejado claro que el regreso presencial a clases se realizaría, después de que la entidad tuviera cuatro periodos de color verde en el semáforo epidemiológico durante cuatro semanas consecutivas.

Para volver a las aulas se requiere seguir medidas sanitarias

Veracruz, Ver.- Antes de regresar a clases presenciales en Veracruz, las escuelas tendrían que contar con las medidas sanitarias decretadas por el gobierno estatal aclaró el representante del Comité Veracruz-puerto de la Unión Nacional de Padres de Familia, Ricardo Garcés Torres.

Tras el anuncio de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de que más de 8 mil planteles regresarán a clases presenciales este 1 de marzo, indicó que esta indicación sólo aplicaría en la ciudad de México.

Para el caso de Veracruz, dijo que antes de regresar a las clases presenciales todos los planteles educativos tendrían que contar con toda la infraestructura sanitaria y las medidas que decretó el gobierno del estado como filtros, tapetes sanitizantes, gel antibacterial, agua en los sanitarios y algunos otros.

Además de que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez había declarado que el regreso a clases sería después de permanecer como estado en semáforo verde consecutivamente.

Local Revisarán situación financiera de universidades, enfrentaron un diciembre 'negro'

“Como padres de familia queremos que nuestros hijos asistan a los colegios en las condiciones más seguras posibles y que toda la comunidad educativa participe con la seguridad y garantía que se cumplan los requerimientos en cuanto a medidas sanitarias”, dijo.

Comentó que estarán pendientes de algún posicionamiento de la Unión Nacional de Padres de Familia con respecto a este anuncio de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares ya que anteriormente el gobernador de Jalisco había hablado de la posibilidad de aperturar las escuelas en marzo.

“Posiblemente en el transcurso de la semana haya un pronunciamiento del licenciado Leonardo García Camarena que es el presidente nacional y que nos estarán informando a las 50 delegaciones que hay en todo el país y lo estaremos replicando en nuestras zonas”, agregó.

Con información de Ingrid Ruiz

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Se dará prioridad a la salud de alumnos

Xalapa, Ver.- El presidente de la Corporación de Escuelas Particulares del Estado de Veracruz, Carlos Luna Escudero, afirmó que todas las instituciones particulares de educación de todos los niveles de instrucción, están en espera que se reanude la presencialidad en las aulas, pero que seguirán priorizando la salud de alumnos, profesores y personal administrativo.

Tras el anuncio de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana de que el próximo 1 de marzo reanudarán sus clases presenciales, dijo que este no será el caso del estado de Veracruz.

“En Veracruz hay diversas organizaciones de instituciones de educación, de todos los niveles. Esta asociación (ANFE-ANEP) no representa a muchísimas, digamos el 80 por ciento de las instituciones educativas del estado de Veracruz”, dijo.

Local Con digitalización total de RTV, celebran su 41 aniversario

De esa forma, insistió en que ellos, están esperando las indicaciones tanto de la Secretaría de Salud federal y estatal, como de la Secretaría de Educación Pública y de Veracruz para retomar las clases presenciales. Recordó que en la corporación que dirige están congregadas 120 instituciones educativas de todos los niveles educativos del Estado.

“Para nosotros es vital el regreso a clases, hemos tenido bajas sensibles en la matrícula escolar, en algunos casos ronda el 40 por ciento, otros entre 15 y 20 (por ciento), fluctúa dependiendo de la fortaleza y sobre todo de la presencia y la calidad educativa de las instituciones de educación; pero lo más importante para nosotros y sí quiero ser muy enfático es la salud. La salud, proteger a nuestros alumnos, a nuestros profesores y a nuestro personal, por eso vamos a esperar a que las autoridades nos indiquen que ya es conveniente el regreso a clases”, añadió.

Agregó que, aunque están listos con los protocolos de salud que han indicado todas las autoridades, tanto del ámbito federal como estatal, para regresar a las aulas esperarán el momento para ello.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Incluso estamos pensando que en lo que llega esa luz verde de las autoridades para iniciar la presencialidad, pues tengamos sistemas híbridos; es decir, clases en línea, pero asesorías personales con los protocolos, insisto, de salud pública que sean necesarios. Ya estamos trabajando todas las escuelas en ese sentido”, refirió.

Remarcó que Veracruz es de los estados donde las escuelas particulares han seguido al pie de la letra las instrucciones de nuestras autoridades de salud y donde priorizan la salud pública de la comunidad escolar.

“Nadie de nuestra agrupación se va a adelantar. Eso para nosotros no representa más que una medida de presión para esta asociación que dice representar a todas las escuelas, lo cual no es cierto, y donde implica la posibilidad de cierre de muchas escuelas, por eso necesitan la presencialidad, pero las escuelas en Veracruz estamos en sintonía con las autoridades, aquí no hay mayor diferencia”, remarcó.

Con información de Ariadna García