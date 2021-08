¿Regreso a aulas?, hay que valorar la vida, dicen sindicalizados del Tecnológico

Xalapa, Ver.- "Antes de tomar una decisión respecto al regreso a clases presencial se debe valorar la vida, y a partir de ésta que se tomen las decisiones pertinentes en base a la capacidad de atención y prevención que se tengan", asentó Mauro Molina Barrientos, secretario general del Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Instituto Tecnológico de Xalapa, que representa a 139 empleados, lo que representa poco más del 50 por ciento.

Para el regreso a clases presenciales de alrededor de 9 mil alumnos se requeriría que ellos estuvieran vacunados, sin embargo, apenas se está insaculando a las personas de más de 30 años, alertó, por lo que albergar a los chicos en las aulas sería de alto riesgo debido a que albergan a unos 40 alumnos, lo que no permite que mantengan un metro y medio de distancia.

Quizá los alumnos de los grados adelantados, que son entre 15 y 20 sí tendrían las condiciones para tomar clases presenciales, pero no así en los de nuevo ingreso.

Si bien la educación formal es una necesidad en todos los niveles, lo más importante, independientemente de la economía, las actividades sociales y el mismo proceso educativo, es la vida, reiteró. La premisa mayor es la protección de la vida, sobre todo en los jóvenes que son la palanca del desarrollo es primordial.

En su opinión de Molina Barrientos se debe hacer un análisis serio con el conocimiento de lo que es posible y lo que no, y en este momento regresar a clases presenciales no es la mejor opción porque no están dadas las condiciones para salvaguardar la vida de los jóvenes, destacó.

En ese caso, se deben aprovechar todas las herramientas que se tienen a mano para atender a distancia a los grupos grandes y trabajar de manera presencial con los que registran pocos alumnos.

La plantilla docente se vacunó en abril, aunque se sabe de casos que se han infectado e incluso han muerto, por lo que los maestros deben ser precavidos porque son el sostén de su familia y algunos tienen más de 40 años.

Recordó que el Instituto Tecnológico de Xalapa, que este 2021 cumplirá 24 años, tiene cerca de 9 mil alumnos en las diez carreras que oferta, lo que lo coloca en el tercer lugar a nivel nacional de acuerdo al número de alumnos y en el estado es el más grande.

Entre sus egresados y estudiantes hay muchos casos de éxito, por lo que algunos están trabajando en el extranjero y otros se encuentran en puestos de tomas de decisiones, en ese sentido desean seguir fortaleciendo el desarrollo de sus alumnos, protegiendo su vida.

Alertan que albergar a los estudiantes en las aulas sería de alto riesgo debido a que no existen las condiciones para mantener 1.5 metros de distancia

Indicó que entre la plantilla docente existen personas que padecen enfermedades crónicas, lo que se debe tomar en cuenta, pues no existe una predisposición a no cumplir con su tarea, por el contrario los maestros trabajan desde su casa o desde donde los pongan, aunque su interés mayor es cuidarse y cuidar a sus alumnos.