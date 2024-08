“Estudiantes mueven la economía”: regreso a clases alegra a comerciantes alrededor de la UV

Comerciantes de alimentos que tienen puntos de venta en las cercanías de unidades o facultades de la Universidad Veracruzana (UV) manifiestan su alegría por el próximo inicio de ciclo 2024-2025, cuando viene la recuperación tras el que consideran es su periodo más bajo en ventas.

En recorrido por la Zona Universitaria, Economía, Humanidades y Ciencias de la Salud, hay coincidencia, “los estudiantes mueven la economía en buena parte de Xalapa”.

¿Qué opinan los comerciantes cerca de la zona UV sobre el regreso a clases?

Los vendedores aseguran que en la semana de inducción el repunte fue mínimo; será a partir del 19 de agosto cuando se normalice.

María Concepción Hernández Suárez expone que no hay sorpresas, año con año es lo mismo, las vacaciones sí les afectan, aunque algunas personas han sabido aprovechar los nuevos hábitos de consumo por redes sociales.

“No es lo mismo, pero ya no nos quedamos en ceros. Están los que se toman también sus vacaciones y otros le buscamos”, comparte.

Azminda Reyes puntualiza que más allá de las bajas ventas por periodo vacacional lo que sí les impacta más son los precios de los productos.

“Están carísimos y uno no les puede subir mucho porque son estudiantes. También consumen los maestros, pero son más los jóvenes y no traen mucho dinero. Por lo menos nosotros sí pensamos en no afectarlos tanto”, dice.

¿Qué costos hay en comida cerca de la zona UV según el área?

En Xalapa, los precios varían entre un área y otra. En el caso de la Zona Universitaria las comidas en promedio tienen un costo de 60 pesos, aunque también ofrecen promociones con agua incluida desde 45 hasta 100 pesos.

Otras alternativas por las cuales optan algunos estudiantes de menos recursos son los tacos, volovanes o yogures.

En Humanidades hay comidas desde 45 pesos, así como varias opciones de tacos con costo de 13 pesos y antojitos.

En Ciencias de la Salud las comidas son de 50-55 pesos, aunque en general, igual que en Humanidades, hay una mayor venta de antojitos y tacos de guisado.

En Economía son pocos los lugares dedicados a la venta de comida corrida; es más fácil encontrar a los vendedores de botanas, frutas con chile y limón, tortas, baguetes y postres.

Estos vendedores son ambulantes y manifiestan que a ellos también les alegra que los alumnos vuelvan, pero en realidad, recorren varias partes de la ciudad para “acomodar” sus productos.

Martín López Acosta, quien además de tortas de jamón, milanesa, atoles y café con leche vende postres, considera que en la capital del estado “es cosa de buscarle”, porque no son nada más los estudiantes los clientes.

“Yo lo que veo es que ya casi nadie guisa en su casa. Ya no es de edad o a qué se dedican, ya no les da tiempo y a nosotros nos ayudan mucho”, declara.