Xalapeños compran útiles previo al regreso a clases: así es como buscan ofertas para ahorrar

A unos días de que inicie el ciclo escolar, establecimientos como papelerías y tiendas que venden uniformes y mochilas registran una fuerte afluencia de clientes.

Los comerciantes expresan su optimismo porque esta semana, como se esperaba, se elevó de forma exponencial la cifra de clientes que intentan adquirir todo lo necesario para el regreso a clases.

Estiman que aunque sí hubo un incremento en el costo de la mayoría de los productos, el porcentaje es mínimo, porque no superan el 10 por ciento, en promedio.

Comerciantes aseguran que, si bien un número importante de padres que acudió durante los meses de vacaciones a checar, verificar y comparar los precios de los diferentes productos como libretas, la mayoría esperó para adquirirlos con promociones que se dan en estos últimos días para surtir las listas de útiles.

Mitzi Yovana Díaz Martínez, encargada de Publicidad de Papelerías El Iris, comenta que están en los días de mayor afluencia de padres que buscan comprar sus productos, "pero los siguientes dos fines de semana esperan que aumente".

Resalta que el fin de semana que pasó estuvo bastante lleno y así se espera durante todos los días y siguientes dos fines.

Precisa que si bien hay quienes dejan estas compras para los últimos días, “lo cierto es hay escuelas que entregan las listas después de entrar a clases”.

En el caso de las papelerías El Iris, indica que tienen promociones para consentir a los bolsillos de los padres de familia, “por eso siempre vienen aquí la gran mayoría”.

En algunas marcas cuentan con descuentos del 20 por ciento y se extenderá hasta fin de mes.

¿Cómo ahorran los xalapeños en útiles escolares?

En el caso de los padres de familia, Estela Pérez Islas explica que para tratar de evitar gastar de golpe en la compra de la lista escolar, ella optó por ir adquiriendo los diferentes artículos de las tres listas escolares que tiene poco a poco.

Después de que terminó el curso se dispuso a aprovechar las ofertas que realizaron las cadenas de supermercados. En especial acudió cuando ofrecieron 3x2. “Ahí compré algunos productos. Lo que prefiero comprar en estos días previos, son las libretas porque siempre hay ofertas en las papelerías grandes".

Indica que solo de libretas ha gastado hasta casi 300 pesos y en las semanas anteriores otros 600 pesos en el resto de los productos. "Ya solo me faltan unas blusas de los uniformes y zapatos. En lo que mínimo se invertirán 2 mil pesos más".

En su caso no cuenta con tarjeta de crédito así que las compras en línea no son una opción, pero tampoco le interesa porque prefiere buscar y verificar en persona, “así escojo lo que me gusta y necesitan mis hijos”.

Se multiplican los gastos para las familias

Carlos Parra Hernández, quien tiene un pequeño en preescolar, comenta que como es de nuevo ingreso le entregaron la lista de útiles cuando lo inscribió esta semana, “así que ya empezó a recorrer las papelerías para comprar lo necesario. Se me hace que es mucho material, pero sabemos que cuando ingresan a la escuela los gastos se multiplican”.

Lo que compró con tiempo fue la mochila y los uniformes del diario y deportivo, así que será menos la inversión, dijo. “No me quejó, porque hay útiles para todos los bolsillos. Si bien algunas libretas superan los 200 pesos hay otras de 50, así que cada quien compra lo que puede”.

¿Aumentó el precio de los uniformes en Xalapa?

En el caso de la tienda Uniformes Quiroz, ubicada en la zona de El Árbol, en el centro histórico, comenta que empiezan las ventas fuertes, “pero para nada como en otros años”, comenta Lizbeth Martínez Pedraza, encargada del establecimiento.

Comenta que el movimiento comercial está lento, porque por la crisis económica las familias buscan alargar la vida útil de sus prendas o productos económicos, pero lo malo es que no tienen calidad los que se venden en tianguis, “pero se entiende porque la situación está complicada y los gastos no terminan”.

Indica que este negocio mantiene precios desde hace dos años para beneficio de su clientela, en promedio el costo de un informe completo: deportivo y diario para primaria está en mil 640 pesos y de secundaria 2 mil 300, son los costos que se han tenido en los últimos dos años.

Instó a los padres a comprar en las tiendas de antaño, como la suya, porque mantienen la hechura de sus prendas con telas nacionales y de calidad, no que en los puestos ambulantes usan materiales baratos y que tiene una vida útil de meses.

En el caso de Uniformes Casa Reyes también se percibe que comenzó un mayor movimiento comercial en esta semana. Entran y salen padres que buscan comprar las prendas escolares que utilizarán en los próximos años sus hijos.

Venta de mochilas en Xalapa sí ha aumentado

En el caso de la venta de mochilas escolares, Pablo Jaramillo Hernández, quien es el encargado de “La económica”, comercio que vende mochilas también comenta que hay mayor movimiento, pero no como en otros años.

"Creo que los papás optan por comprar ahora este producto en línea a meses sin intereses, porque hay muchas plataformas que las ofertan, pero eso nos afecta a los establecidos que pagamos renta y salarios", pero dice que no pierde la esperanza de que este fin de semana pueda hacer la venta del año para reponerse de meses con ingresos por debajo de la media.

Comenta que tiene algunas opciones desde 100 pesos, que son las sencillas, pero por 450 pesos se pueden llevar una de mayor calidad y que garantizan que tendrán una vida útil de al menos un año”, concluyó.