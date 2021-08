Regreso a clases presenciales no debe decidirse de forma unilateral: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.-El regreso a clases presenciales para finales de agosto no debe decidirse de forma unilateral, dijo el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Comentó que es algo que no se puede discernir de manera general, si no prudencial ya que no se puede unificar los criterios dado que cada estado y/o región tiene factores particulares.

“Yo creo que ahí, hay que ir discerniendo que es lo que más conviene en cada momento y en cada circunstancia y no se puede aplicar esto de forma unilateral. Creo que el regreso a clases depende de muchos factores, en la republica hay muchas realidades distintas”.

Y es que señaló, no es lo mismo una escuela que se encuentra localizada en un pueblo que en una ciudad, donde hay diferentes niveles de contagios de coronavirus e infraestructura escolar.

Llamó a crear criterios no generales, sino particulares para cada estado o región, es decir de acuerdo a sus circunstancias, como lo sería el índice de contagios y las medidas sanitarias que existen esos planteles educativos para poder tener un regreso seguro a clases presenciales.

El Obispo de Veracruz aseguró que ahora en la tercera ola de Covid-19, no sólo los jóvenes son los que se encuentran más expuestos como se ha mencionado, pues consideró que todos seguimos estando expuestos a esta enfermedad.

Reiteró que cada persona debe de preocuparse de seguir sus protocolos de higiene a fin de evitar al máximo riesgos de contagios de la enfermedad.

Sobre la Consulta Popular, para juzgar a los ex presidentes de México, el sacerdote católico opinó que la aplicación de la ley no se consulta solo se aplica.

“Yo siento que el consultar con la población para mí es bueno, pero lo que también pienso es que no se debe consultar a la población es si se aplica una ley o no se aplica, yo creo que si alguien ha hecho mal, pues que se aplique la ley, o sea no es cuestión de consulta”.

Briseño Arch, aseguró que se trata de una opinión muy personal, luego de asegurar que no acudiría a votar a alguna mesa receptora.

Explicó que la defensa de la vida, la administración de los recursos para la educación, así como el tema del narcotráfico, entre otros temas de interés social, deberían ser consultados públicamente.