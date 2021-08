Regreso a clases presenciales... con pocos alumnos en Xalapa

Xalapa, Ver.- El tráfico en la ciudad no fue muy distinto este lunes 30 de agosto por el regreso a clases presenciales, pues varias escuelas primarias, secundarias y preparatorias permanecieron cerradas y las calles se observaron casi vacías.

La Escuela Primaria "Manuel de Boza" ubicada en Xalapeños Ilustres permaneció cerrada; la Escuela Primaria "Enrique C. Rébsamen" se vio sin alumnos y aunque está abierta solo se observó a los conserjes; el Colegio de Preparatorio de Xalapa abrió sus puertas, pero la comunidad estudiantil no asistió.

Lo mismo sucedió en la escuela de bachilleres Constitución, donde no se observó a alumnos que decidieran regresar a las aulas y estuvo cerrada, esto se repitió en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez".

La Escuela Secundaria Técnica Industrial número 3 fue de las excepciones, llegaron desde temprana hora alumnos y sus padres, todos con sus cubrebocas, para el retorno a las aulas. Fue en este plantel donde se hizo el evento oficial por parte de las autoridades estatales.

Antes de las 7 de la mañana, hora de entrada, personal del plantel, les ponían gel antibacterial antes de ingresar y les insistían constantemente en guardar la "sana distancia".

Se hicieron dos filas, una de los padres de familia y otra de los alumnos. En el piso fueron pintadas unas huellas color amarillo que servían de guía para evitar aglomeraciones.

Pocos se observaron con caretas, pero el cubrebocas fue obligatorio, casi todos los alumnos fueron acompañados por sus padres a quienes les pedían no interrumpir la fila de jóvenes y no aglomerarse.

El acuerdo en esta escuela fue que serían 14 alumnos por grupo los que asistirían de manera voluntaria por semana, en primer momento del 30 al 3 de agosto, y los días posteriores, los siguientes 14.

Antonio Córdoba es padre de dos menores, uno de 13 años y otro de 6 y dijo ser de los pocos en están de acuerdo con el regreso a clases presenciales al asegurar que tomarlas en línea no es lo mismo.

Señaló que con vitaminas reforzaron el sistema inmunológico de sus hijos y aunque a la mejor no le permitieron regresar a la Escuela Primaria Úrsulo Galván, este fue el primer día de clases en la Secundaria Técnica 3 a la que su hijo sí asistió.

"Las medidas de seguridad fueron las recomendadas, gel, cubrebocas y previamente hubo un refuerzo para su sistema inmunológico, yo creo que todo mundo estamos haciendo lo mismo, ya después las recomendaciones que hace la misma escuela, que recomendó traer su gel y cubrebocas".

Recordó que serán 14 niños los que asistan la primera semana, posteriormente el resto de alumnos y será únicamente una semana por mes de manera presencial y después las clases serán por línea.

Tiene otro hijo que pasó a primero de primaria en la Escuela Úrsulo Galván, aunque tenían todo la disposición de enviar a su menor, la maestra les pidió que no asistiera.

"Nosotros les dijimos que sí estábamos de acuerdo y nos llamó a los 2 minutos que por qué tomábamos esa decisión, nuestro hijo antes estuvo en un prescolar particular y en realidad en esta pandemia nunca dejó de asistir porque nosotros trabajamos y para nosotros es imposible tenerlo en casa, pero nos dijeron que la escuela no regresa a laborar con clases presenciales, los maestros sí, pero los niños no".

La Escuela Secundaria Técnica Industrial 97 de la colonia Infonavit Sumidero también abrió sus puertas, pero las clases presenciales serán de grupo de día, hoy le correspondió al primer grado.

Uno de los padres que asistió a dejar a su hija Ricardo Luna también consideró que lo ideal es el regreso presencial, pues en su caso no tiene acceso a internet por el costo que ello implica.

Dijo también que la calificación para su hija mientras tenía clases virtuales fue injusta y que los maestros se las impartían hasta a las 8 de la noche.