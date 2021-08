Regreso a las aulas era inaplazable: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que el regreso a clases presenciales era inaplazable porque de lo contrario se hubiera generado un daño irreparable a la educación de los menores y jóvenes.

Al inaugurar el inicio del ciclo escolar 2021-2022 desde la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 3 en Xalapa, donde estuvo acompañado por la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, indicó que se confía en las acciones que realicen los docentes por otorgar las mejores condiciones educativas a los alumnos de todos los niveles.

“Quiero hablar a la comunidad educativa de manera clara, si no regresábamos a clases, el daño en la formación de la niñez y la juventud hubiera sido probablemente irreparable, estamos construyendo hacia el futuro, buscando la manera de que la educación sea determinante en beneficio de las familias, incluso se aquellas que más lo necesitan, lamentablemente por la pandemia, por adaptarnos a una circunstancia mayor donde estaba en juego nuestra salud se tuvo que recurrir a una modalidad de educación que ahora tiene que modificarse”, dijo.

Señaló que existe la vacuna y formas “conocidas por la sociedad” para enfrentar la pandemia, por lo que sí se puede regresar de forma segura y cuidada a las aulas.

“Es una nueva forma que implica retos para todos, tenemos que impulsar la educación en nuevas condiciones, pero esto ya lo sabemos bien quienes nos dedicamos a la educación, sabemos que tenemos que enfrentar circunstancias adversas para lograr la enseñanza-aprendizaje en nuestros educandos”, expuso.

Refirió que los docentes han estudiado alternativas didácticas para superar retos, motivo por el que buscan que el desarrollo infantil sea un logro.

Manifestó que por más de 30 años se aplicó una educación equivocada en Veracruz, la cual fue superada por los docentes.

Cuitláhuac García inauguró el nuevo ciclo escolar acompañado por la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez | Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Aseveró que se están cuidando las medidas sanitarias y se buscan las mejores estrategias, “esto nos va a llevar un tiempo de adaptación, probablemente, pero no podíamos dejar de ver y evaluar cómo estaban aprendiendo algunos niños, niñas y jóvenes dentro de sus casas, no podemos cerrar los ojos al daño que se les estaba provocando fuera de las aulas, fuera del ambiente escolar, sobre todo a la niñez que más necesita de la escuela”.

“Lamentablemente la pandemia trajo también injusticias, el niño que menos recursos tenía en su casa para adaptarse a la educación a distancia era el niño que más necesita de la escuela para superar su pobreza y eso no lo podemos dejar de ver, no podemos permitir un sistema educativo injusto que sólo privilegia el conocimiento para la élite que tiene y tuvo en estas circunstancias de educación a distancia las mejores condiciones para aprender, tenía internet, la televisión, electricidad, unos padres con tiempo para ayudarlo a aprender, esto no era lo mismo en la zona rural”, expresó.

Recordó que se hizo el esfuerzo por acercar materiales educativos y cuadernillos de trabajo, pero durante la evaluación de los aprendizajes los resultados no fueron favorables.

“Estábamos cometiendo una injusticia y es momento de revertirla, por eso también era inaplazable este regreso a las escuelas, sé que los maestros y maestras van a tomar el reto de resarcir el daño que se estaba cometiendo con nuestra niñez más abandonada, van a valorar cómo fue el aprendizaje”, manifestó.