Reitera AMLO que se investigará concesión del puerto de Veracruz

Xalapa, Ver.

El presidente Andrés Manuel Obrador reiteró que se está revisando la concesión del puerto de Veracruz pues es momento de aclarar cómo se simulaba una privatización y enfatizó que todo se hará sin violar la ley.

“Sí se está revisando, la concesión de la entrega del manejo del puerto a una empresa privada, dicen que no se entregó a particulares que es a la API pero es el momento de aclarar cómo se simulaba una privatización, cómo se disfrazaba porque la nación recibe de los ingresos del puerto como el 8 o 10 por ciento, es lo que le dan a la nación”, dijo en la conferencia mañanera de este lunes.

Local Empresa que administra el puerto de Veracruz recibió concesión de un siglo

Por esa razón, insistió, es necesario revisar la concesión y se explique por qué se entregó cuatro días después del triunfo de Morena en las pasadas elecciones, “por qué ampliaron a 50 años más, por qué una concesión por un siglo del puerto de Veracruz”.

A ello se suman, dijo, otros temas como el hecho de que hayan asesinado a un ex almirante en Veracruz que trabajaba en una de las empresas del puerto que ya se investiga.

“Se está haciendo la investigación no solo en el caso del puerto de Veracruz, en todos los puertos, es un asunto que no requiere mucha investigación, es de juicio práctico, de sentido común, el estado de la República con más asesinatos es Colima y todo tiene que ver con el puerto de Manzanillo, entonces es muy importante atender lo que está sucediendo en los puertos sin violar la ley”, abundó.

Apuntó que los contratos leoninos deberán ser revisados tal como sucedió con Odebrecht y Etileno XXI, “un contrato todo legal entre comillas nada más que un gran negocio para particulares y mal negocio para la nación, vender gas 30 por ciento abajo del precio de mercado a la empresa, gas etano para hacer polietilenos, pero no solo eso, que también se les subsidia el transporte del gas y como PEMEX no tiene gas, por eso no debieron firmar ese convenio”.