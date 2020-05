Reiteran no festejar a las madres; el Día del Niño arrojó los últimos nuevos casos de Covid-19

Xalapa, Ver.- El Secretario de Salud Roberto Ramos Alor indicó que los últimos casos positivos de Covid-19 son consecuencia de la celebración del Día del Niño entre el 30 de abril y 1 de mayo cuando la gente desatendió las recomendaciones de las autoridades.

Durante el reporte sanitario de cada noche, el encargado de la salud de los veracruzanos explicó que el proceso de incubación del virus tarda unos días por lo que los casos de los últimos tres días se originaron durante las conglomeraciones registradas en ciudades como Veracruz.

Por ello exhortó a la población para que este domingo 10 de mayo no haya celebraciones y todos esperen hasta el 10 de julio para festejar a sus madres.

Local Alcanza Veracruz las 120 defunciones y mil 157 casos positivos a Covid-19

En especial en los municipios con mayor transmisión del virus como Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos; además de los municipios conurbados: Tihuatlán, Coatzintla y Papantla, en la zona norte; La Antigua, Medellín y Alvarado, en el centro; Coatepec, Banderilla y Emiliano Zapata, en la región Capital; y Cosoleacaque, Minatitlán y Nanchital, en el sur.

“Para que esto no vuelva a ocurrir, te pedimos que, este domingo 10 de mayo, si vives lejos de tu madre, la felicites a través de una llamada o videollamada; si viven juntos muéstrale cuánto la amas protegiéndola: no realices fiestas, no salgas, ni provoques aglomeraciones pues ya nos encontramos en momentos críticos. Esta celebración y regalos pueden esperar para el 10 de julio”, fue el mensaje del titular de la Secretario de Salud.

Asimismo, pidió a los comercios no esenciales a apegarse a las recomendaciones sanitarias y ofrecer servicio a domicilio a fin de que el impacto económico resulte menor.