"Le deposité toda mi confianza": Ulises comparte su devoción por San Judas Tadeo

Veracruz, Ver.- Con un San Judas Tadeo en brazos, Ulises Arturo Mancera Hernández fue uno de los devotos que arribó a la catedral de Veracruz para agradecer al santo patrono de las causas imposibles todos los milagros que ha hecho en su vida y buscar la bendición de la imagen que lleva recorriendo el municipio de Soledad de Doblado desde hace 17 años.

Asegura que San Judas Tadeo llegó a su vida por medio de un vecino con quien no tenía una buena relación pero que inesperadamente lo buscó para hablarle de este santo, en el que ha confiado en los últimos 22 años.

¿Cómo se volvió seguidor de San Judas Tadeo?

“Yo no conocía a San Judas Tadeo, llegó a mi vida por una persona con quien tuve muchos problemas, era mi vecino y casi me odiaba, pero un día llegó a mi casa y me dijo que su amigo San Judas le había dicho que éramos hermanos, que teníamos que llevar una buena relación, se le presentó en un sueño, me sorprendió mucho, pero desde ahí le deposité toda mi confianza”, expresó.

Explica que depositó toda su fe y amor en San Judas Tadeo y cuando su hermana tuvo complicaciones de salud y que no podía tener hijos, pidió que el santo fuera intercesor ante Dios para que ocurriera el milagro.

“El milagro más grande es el hijo de mi hermana, ella había tenido complicaciones, de hecho, no podía tener hijos y yo le pedí mucho a San Judas hasta que por fin ocurrió el milagro, mi sobrino ya tiene siete años”, dice.

Desde entonces se ha encargado de promover la fe hacía San Judas Tadeo en una comunidad que celebra en grande el 28 de octubre.

Incluso, regaló a la parroquia del municipio un San Judas Tadeo de gran dimensión y el sacerdote le regaló otro San Judas que había estado en la iglesia por más de 50 años para que se encargara de que la imagen recorriera todas las casas como un mensaje de amor.

Decenas de feligreses se congregaron en los alrededores de la catedral de nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Veracruz para venerar la reliquia de San Judas Tadeo

“La iglesia me regaló este San Judas y es el caminante, anda en todas las peregrinaciones, anda en las casas donde las familias les piden favores y cuando se lo cumplen le regalan rosarios, son los que trae aquí colgados, es muy milagroso”, afirma.

Comenta que en una de las viviendas donde estuvo, ocurrió un accidente, ya que una veladora se cayó y provocó que se prendiera fuego en su altar, pero milagrosamente la imagen quedó intacta sin ningún daño.

“Hemos visto muchos milagros, incluso esta imagen se salvó de un incendio y ahora queremos que esté cerca de las reliquias de San Judas Tadeo para que sea una imagen de tercer grado y que siga recorriendo las casas de nuestro municipio, cada ocho días recorre una vivienda de gente católica que le pone su altarcito, le pide favores y se los concede”, menciona.

Mientras los feligreses trataban de llegar a las reliquias, a las afueras de la iglesia una decena de comerciantes ofertaban en 25 a 100 pesos objetos con la imagen de San Judas

Ulises Mancera señala que la comunidad de San Judas Tadeo se compone por más de mil creyentes que cada 28 de octubre realizan una fiesta en su honor; la actividad inicia con unas mañanitas durante las primeras horas y se realiza una peregrinación que parte desde la colonia Oaxaca hasta la iglesia del pueblo.

Este lunes las reliquias de San Judas Tadeo arribaron a la catedral de Veracruz, evento que reunió a toda la comunidad católica.

Muchas personas llegaron al lugar para pedir por su salud y la de sus familias, por trabajo, porque los pequeños de la casa estén protegidos, por los mayores y también para agradecer por todos los milagros que San Judas Tadeo ha hecho en sus vidas.