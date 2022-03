Ejemplo de Colosio debe seguirse para lograr la transformación de México: Renato Alarcón

El presidente de la Fundación Colosio filial Veracruz, Renato Alarcón Guevara, aseguró que se equivocan quienes piensan que la transformación democrática de México, exige la desaparición del PRI, ya que el país y el estado necesitan lograr un cambio sin colores ni distingos, siguiendo el ejemplo de Luis Donaldo Colosio.

En el marco de la conmemoración del 28 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, manifestó que se ha pasado por una alternancia en el poder y se ha buscado encontrar en los métodos y esquemas democráticos amalgamar un mosaico de país diverso, plural, heterogéneo y complejo.

“Hemos enfrentado los retos de la modernidad, de un mundo entrelazado por las comunicaciones, el comercio y la integración, hemos visto como naciones de diferentes latitudes han dejado atrás regímenes autoritarios, pero hemos visto como el autoritarismo y la fuerza se han vuelto a poner”, dijo.

Refirió que para lograr un futuro prometedor para México y Veracruz, se debe estar más allá de los colores “el legado de Luis Donaldo, está más allá de los colores del PRI”.

“No creo que hubiera renunciado a las filas del PRI, probablemente hubiera sido un pro aliancista para rescatar a México, probablemente con su agudeza de pensamiento habría encontrado los esquemas para defender las siglas del partido sin perder la identidad”, expuso.

Consideró necesario, establecer una tregua en los conflictos y encontrar el punto de equilibrio para que “todos participemos sin mezquindad, veo un México y un Veracruz que nos necesita unidos y fuertes, propositivos e ingeniosos, abiertos a la posibilidad de ser y no ser, pero en el que todos y todas tenemos algo que aportar”.

“No venimos a hablar de los graves errores que hay en la conducción de México y Veracruz, de la inseguridad que crece en cada rincón, de una economía con una inflación rampante, de una pandemia manejada con discrecionalidad y visión política y no con la visión de salud pública, no venimos a juzgar el aeropuerto que no se hizo o el que se inauguró hace unos días, no venimos a hablar de una revocación de mandato que absurdamente se promueve por quienes están en el poder, no venimos a hablar de un Veracruz de ocurrencias con baños gratuitos en gasolineras o excesos de poder con ultrajes a la autoridad, venimos a honrar la memoria de un mexicano y para ello debemos pensar como Colosio”, expuso.

Destacó que el asesinato de Luis Donaldo Colosio se registró en un México que empezaba a ser moderno y en el que la barbarie se hizo presente, por lo que el fantasma de la duda e incertidumbre se apoderó del país como no había sucedido antes.

“Era un mexicano excepcional, de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, un hombre maduro que estaba dispuesto a cambiar la historia del país, que se había preparado para servir, que había encontrado en la política el medio inequívoco para generar el cambio anhelado que hoy seguimos esperando, al recordar a Colosio tenemos que ir más allá de los discursos, tenemos que encontrar la guía de una acción centrada en el cambio y la incertidumbre y no de saltos al vacío", expuso.