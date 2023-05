Renuncia de director de hospital no resuelve problema de fondo: diputado

El diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado, señaló que la salida del director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Jesús Daniel Uribe, no resuelve el problema de fondo.

En entrevista consideró que el médico fue usado por el gobierno de Veracruz como “el chivo expiatorio” ante la falta de mantenimiento a los elevadores y la infraestructura en general de los hospitales de la zona conurbada.

Te puede interesar: Recuento: ¿Qué pasó con elevadores de la Torre Pediátrica?

En su opinión, el exdirector no es el culpable del deplorable estado de los nosocomios que desde el 2018 no reciben recursos para mantenimiento. “Buscar que ruede una cabeza para evitar encontrar el fondo del asunto no resuelve el problema, es un chivo expiatorio, lo importante es preguntarle nuevamente al gobierno del Estado dónde están los subejercicios", dijo.

Local Exhiben en el Palacio Legislativo de Veracruz artesanías de Fusión Xalapa

Refirió que a pesar de que la administración estatal tiene cinco años en el poder se siguen echando la culpa al pasado y a los gobiernos anteriores para poder justificar sus errores.

Esta semana, se dio a conocer que el director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Jesús Daniel Uribe, fue relevado de su cargo tras las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre las fallas en los elevadores de la Torre Pediátrica.

De acuerdo con los reportes de trabajadores de la Torre Pediátrica, el elevador ya se cayó en tres ocasiones; en dos de ellas, enfermeras y personal médicas que se encontraban dentro resultaron con lesiones.

El pasado martes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, le puso un “ultimátum” a Jesús Daniel Uribe al señalarlo como el responsable de atender el problema del mantenimiento de los ascensores.