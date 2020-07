Renuncia Hernández Espejo y no descarta buscar candidatura

VERACRUZ, Ver.- Rosa María Hernández Espejo dejó el puesto como responsable de programas sociales de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, luego de presentar su renuncia por motivos personales.

Señaló que continuará trabajando en tareas políticas durante los siguientes meses, por lo que no se descarta, ni se encarta, para buscar algún cargo de elección popular en los comicios del próximo año, como se ha mencionado.

Local 200 restaurantes cerrarán definitivamente en Veracruz- Boca del Río: Canirac

“Me bajo porque de aquí me voy caminando, ahora me voy a caminar, aunque mi objetivo es el mismo, llegar a servir a la ciudadanía, a la gente, pero desde otras trincheras y con otras tareas, tareas como ciudadana y a enfocar porque la cuarta transformación no nada más se enfoca desde el gobierno, sino también desde el lado de la ciudadanía, y esa es mi intensión, mi vocación ha sido siempre esa como periodista, estar del lado de la gente y lo voy a seguir haciendo”.

Hernández Espejo indicó que su decisión de renunciar busca que no se relacione algún tipo de actividad irregular desde el cargo que ocupaba para promocionar su imagen.

Incluso retó a quienes piensan participar en las próximas votaciones del 2021 y que ostentan algún cargo en el gobierno o de representación popular, a dejar el puesto para realizar trabajo político sin ningún tipo de privilegios.

“No quiero que si hago alguna tarea política se diga que estoy ocupando el cargo, aunque todavía no son los tiempos prefiero hacerlo desde ahora, precisamente para demostrar que no somos igual que los adversarios políticos, incluso los reto a que quienes quieran buscar un cargo de elección popular o a quien quiera hacer tarea política, que dejen los cargos públicos y se vayan a caminar a ras de suelo, a empolvarse los zapatos”, añadió.

Local Falso, supuesto calendario escolar que circula por WhatsApp: SEP

Hernández Espejo señaló que de manera inmediata se reincorporará a la docencia universitaria y al periodismo, dos de las profesiones que desempeñaba hasta antes de incorporarse al Gobierno Federal.

Dijo que en estos dos años se siente agradecida por participar en la Secretaría de Bienestar, aunque también reconoció que no se va del todo satisfecha ya que aún faltan cosas por hacer para atender las necesidades de la población.

“Es una decisión personal, solicité mi renuncia a partir del día último de este mes, es una decisión personal para dedicarme a tareas personales, me voy muy contenta y muy agradecida con la oportunidad de haber colaborado en el equipo del delegado Manuel Huerta y de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores”, remató.

Cabe señalar que tanto Rosa María Hernández como el diputado federal Ricardo Exsome figuran entre los posibles candidatos de Morena a la alcaldía del puerto de Veracruz.