Reparaciones ponen en riesgo a ciclistas de Xalapa; la historia

Todo un riesgo resulta para ciclistas utilizar la ciclovía en la zona de la la avenida Adolfo Ruiz Cortines, entre Acueducto y Primero de Mayo, debido a nadie respeta la zona exclusiva para quienes circulan en bicicleta.

Ahí, conductores de transporte público, urbanos, taxis y combis, además de ciudadanos comunes circulan sobre la ciclovía, no les importan respetan la señalética como líneas verdes y boyas que se colocaron para delimitar el área exclusiva para ciclistas, lo que los pone en riesgo por utilizar esa vía.

Te puede interesar: Camino a La Haciendita, una odisea salir de la zona con calle destrozada

El ciclista Ángel Moctezuma expone que esa situación de peligro se incrementó con los trabajos de rehabilitación que realiza el Ayuntamiento en esa vía, en el tramo que va desde la preparatoria Artículo Tercero a Acueducto; ahí los conductores invaden la ciclovía para avanzar más rápido.

Ciclistas se enfrentan a riesgos al incorporarse a la carretera normal | Foto: Jesús Escamiroza

Local Xalapa: ¿Puentes y carriles solucionarán tráfico? Arquitectos y urbanistas opinan





Sin embargo, comenta que el riesgo es siempre, porque principalmente los conductores de camiones, taxis y combis, no respetan la señalética, desde que se instaló la ciclovía, “claro que ahora la situación es peor”.

El tema es que se pone en riesgo la vida de los ciudadanos que circulan en bicicleta por esa zona que está delimitada solo para ellos, los conductores no la respetan, “y eso nos pone en gran riesgo”, dice.

El peligro es constante al circular por esa zona en las horas pico, antes y después de las 9 horas y cerca de las 6 de la tarde, en que camioneros y taxistas no respetan los lineamientos de Tránsito, lo peor es que ya se hizo del conocimiento a la Dirección de Tránsito y no envía elementos a vigilar que no se invada la ciclovía.

En el tramo mencionado, solo hay circulación por una vía, la otra la están reparando lo que hace que el avance de los conductores sea lenta, “por eso utilizan la ciclovía para ir más rápido sin que ninguna autoridad haga algo para que respeten la vía”.

Los conductores tampoco respetan el paso peatonal ubicado en el CEM; en su intento para ganar el paso no conceden el tránsito a las personas que van hacia el hospital.

Además, comenta que hay numerosos conductores de motocicletas que también circulan por la ciclovía, cuando es un espacio reservado para bicicletas.

Lee más: Sin previo aviso aumentan tarifas de transporte en terminales; también los taxis

Ángel Moctezuma explica que el día 9 de junio del 2022 la pipa de la empresa Sonigas invadió la ciclovía cuándo el semáforo estaba en rojo (en la escuela Artículo Tercero) para girar a la derecha y al estar detenido por el semáforo le pasó muy cerquita, lo que le provocó un gran susto, anotó el número de la pipa y la reportó a la empresa, pero en esa compañía no le dieron una respuesta y hasta ahora nadie hizo nada.

Esa, dijo, es solo una de las muchas situaciones de peligro que viven ciclistas todos los días cuando circulan por lo que tendría que ser una zona segura, “pero son pocos los que respetan la ciclovía y la autoridad no hace nada para remediarlo y darle seguridad a los ciclistas xalapeños”.