Se repetirá elección interna del PAN, ordena Sala Regional

Veracruz, Ver.- Los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron repetir la elección interna de Acción Nacional tras invalidar el triunfo de Federico Salomón Molina. Durante la sesión celebrada durante la tarde de este viernes se expuso el proyecto donde se consideraron los agravios presentados por los integrantes de la planilla que solicitaron la recomposición conforme a la elección interna del PAN en el estado de Veracruz.

De acuerdo a los señalamientos los magistrados encontraron que la candidatura de Salomón Molina se realizó sin contar con las firmas necesarias a las que se sometió el candidato quien encabezaba la primera fórmula

“En el proyecto se consideran infundados los agravios que presentaron los integrantes de la planilla que solicitó la recomposición al ser correcto que se revocara la decisión adoptada por la Comisión permanente del PAN ya que si bien cuenta con la facultad para resolver lo previsto, ello no implica obviar etapas del procedimiento establecidas en la convocatoria, lo anterior porque la controversia surge de un caso no previsto pero la decisión partidista implicó una sustitución material de la persona registrada como candidato a presidente, por una persona que no obtuvo los apoyos personalísimos correspondientes en la etapa prevista para tal efecto en la convocatoria”, fue parte de lo expuesto.

Cabe destacar que antes de Federico Salomón, Tito “N”, encabezaba la formula junto con Indira Rosales San Román, pero fue detenido el 28 de noviembre previo a la contienda interna, por presunto abuso de autoridad durante su gestión como alcalde de Tierra Blanca.

Con esto la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Estatal de Veracruz (TEV) que había anulado el proceso el pasado 16 de febrero del año en curso.

Ante este veredicto a través de un comunicado el candidato a la dirigencia, Joaquín Guzmán Avilés del Partido Acción Nacional confirma que habrá nuevas elecciones que permitirán transparentar el proceso interno del partido.

“Vamos por la unidad del PAN y la grandeza del partido, vamos a quitarle las cadenas al PAN”., señaló Guzmán Avilés después de conocer el fallo de los magistrados de la Sala Regional.