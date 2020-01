Reporta MAM incremento del 100% en solicitudes de medicamentos para cáncer de mama

Veracruz, Ver.- A raíz del desabasto de medicamentos que prevalece en varias instituciones del sector salud para el tratamiento de cáncer, Roxana Guízar Rodríguez, presidenta de la asociación Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), reportó un incremento del 100 % en la demanda de medicamentos y estudios para el cáncer de mama.

Dijo que diariamente están recibiendo de tres a cuatro mujeres que solicitan desde medicamentos, mastografías y ultrasonidos provenientes de diversos partes del Estado.

Mencionó que la falta de servicios médicos y medicamentos en el sector salud se registra desde hace varios años, pero en los últimos meses se ha acentuado.

Me está llegando mucha gente, mucho caso porque no tiene los recursos para comprar los medicamentos, entonces pues no la pueden atender porque no hay medicamentos y el cáncer no espera. Estoy hablándote que llegan tres a cuatro mujeres diarios que quieren medicamento o que traen cáncer en fase terminal. Porque les dicen que ya ni para ocupar una cama o que ya no hay nada que hacer, que mejor se vaya a su casa

La entrevistada dijo saber que el desabasto se está dando en todos los hospitales públicos, porque han recibido a pacientes del IMSS, ISSSTE, HRAEV y Naval.

La MAM, no proporciona medicamentos, solo es un centro de diagnóstico, pero cada vez son más las mujeres que acuden a pedir ayuda, para obtener su medicamento que es muy caro en las farmacias.

Destacando por ejemplo los parches transdérmicos de buprenorfina, que son utilizados para aliviar el dolor de cáncer, mientras no puedes recibir otro tratamiento o medicamento, tiene un costo de 2 mil 700 pesos y la caja solo contiene cuatro piezas.

La activista aseguró que las mujeres que son diagnosticas con cáncer de mama, son apoyadas por su asociación sin importar que cuenten con seguridad social.

La asociación Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), atiende a 72 mujeres con cáncer de mama y al momento mantiene una campaña de acopio de medicamentos para este padecimiento.

“Yo les pido a la gente que traiga su medicamento antes de que caduquen”, invitó.

Los fármacos serán recibidos en las oficinas de la MAM, ubicadas en el bulevar Manuel Ávila Camacho, frente a la escuela Náutica Mercante.

Los medicamentos serán regalados a familiares de pacientes de cáncer del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el próximo 3 de febrero.

El único requisito es que presenten receta médica para evitar el mal uso de estos.