Reportan incremento de animales abandonados por falta de economía y por coronavirus

Veracruz, Ver.- En las últimas semanas se ha incrementado el número de mascotas (perros y gatos), abandonados en calles de la conurbación Veracruz-Boca del Río, reportó Ana María Rivas, presidenta de la asociación “Amo la Vida Pro Mejor Animal”.

Uno de los factores ha sido la falta de economía en los hogares y el otro la ignorancia de algunas personas que piensan que el covid-19 se transmite a través de los animales.

Local Pide albergue de animales “La Roca” que sigan ayudándolos en estos momentos de crisis sanitaria

La activista manifestó que a consecuencia de ello suman ya 30 reportes que ha recibido la asociación a su cargo de perros y gatos abandonados en lo que va del mes abril.

Sin embargo la entrevistada no descarta que la cifra pudiera ser más, pues no en todas las personas existe la preocupación de apoyar a los animalitos en situación de calle.

En ese sentido Ana María Rivas hizo un llamado a la población en general a informarse bien pues ya en muchas ocasiones médicos veterinarios y expertos de salud han dejado claro que los animalitos no transmiten el coronavirus.

Recordó que cuando se adquiere un perro o gato pasan a ser parte de la familia, por lo cual apeló a la concientización y sensibilización de los dueños de las mascotas.

“Hago un llamado a que se informen bien, ellos (perros y gatos) no son transmisores del coronavirus y son parte de la familia, que coman sopa, arroz o avena, siempre hay una forma de poder alimentarlos aunque no sea con la calidad que se debiera, pero pensemos que esto es momentáneo, pero no los abandonen por favor a su suerte”, pidió la presidenta de la asociación “Amo la Vida Pro Mejor Animal”.