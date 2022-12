Reportan la desaparición de mujer embarazada en Veracruz; piden ayuda para localizarla

Veracruz, Ver.- Con un embarazo de casi nueve meses, el pasado 30 de noviembre la joven Rosa Isela Castro Vázquez desapareció luego de citarse con una mujer que le donaría ropa para su bebé que nacería en este mes, alerta Mara Lizbeth Castro Vázquez hermana de la víctima.

En medio de la angustia y la desesperación, familiares y amigos de Rosa Isela se concentraron al mediodía de este viernes en el zócalo de la ciudad para pedir a la ciudadanía su colaboración para localizar a la joven de 20 años.

¿Cómo ocurrió la desaparición de la joven Rosa Isela?

Mara Lizbeth, explicó que antes de desaparecer su hermana entabló comunicación con una mujer que prometió regalarle ropa y algunas otras cosas para su bebé.

Detalla que por varios días ambas mujeres estuvieron en comunicación a través de la red social hasta que quedaron de verse el pasado 30 de noviembre en una farmacia ubicada sobre la carretera Veracruz-Xalapa libre, en la congregación de Las Bajadas a unos metros de la entrada al aeropuerto de la ciudad.

“Una mujer contacta a mi hermana, como vio que estaba embarazada le dijo que le iba a regalar ropa y algunas cosas para la bebé, la citó en varias ocasiones, pero de última hora le decía que siempre no porque le surgían otras cosas, hasta que la citó el pasado 30 de noviembre en la farmacia Ysa de Las Bajadas, quedaron de verse sobre las 9:30 de la mañana”, expuso.

Mencionó que la joven no regresó a casa por lo que se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada y fue hasta entonces que la autoridad obtuvo los videos que mostraron que su hermana se vio con una mujer robusto de alrededor de 30 años y que la subió a un vehículo.

“Pusimos la denuncia, ya vimos cámaras y todo y ahí se ve a mi hermana que se vio con una mujer que miraba para todos lados como asegurándose de que nadie la viera, de hecho llegó vestida de otra forma porque a mi hermana le dijo otra cosa, hablaron por unos siete minutos, luego la mujer la tomó de la cintura y la llevó a una camioneta, en el video se muestra que mi hermana voltea, quizá la amenazó”, menciona.

Mara Lizbeth comenta que la familia teme que su hija sea víctima de algún delito, debido a que este 17 de diciembre su hermana cumple los nueve meses de embarazo y solo habrá que esperar el parto.

Con lágrimas en los ojos, asegura que según el diagnóstico médico, el producto será una niña por lo que la familia estaba muy ilusionada con la llegada de la criatura.

Comenta que han buscado en el perfil que contactó a su hermana, pero al parecer era falso y ya fue dado de baja.

“Somos tres y siempre hemos sido muy unidas, estamos muy angustiadas por no saber de mi hermana, yo también estoy embarazada y me he visto muy mal por esto, solo pido que regrese a casa con su bebé”, insiste.