Reportes sanitarios son tonterías, es perder el tiempo: Fernando Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- La incompetencia de las autoridades estatales ha traído muerte, enfermos y pérdida de empleos durante la actual contingencia sanitaria acusó el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez ante los cambios en la semaforización epidemiológica a nivel estado y en la zona conurbada Veracruz.

Consideró que es una pérdida de tiempo estar pendiente de los reportes sanitarios porque a nivel nacional se dice una cosa y a nivel estado la información es completamente diferente, esto luego de que la Secretaría de Salud estatal ubicó al estado de Veracruz en semáforo epidemiológico amarillo y a Veracruz puerto en rojo cuando en un principio se habían enlistado a la zona conurbada en color naranja.

“Yo ya no pierdo mi tiempo en ver tonterías, nos damos cuenta de que no podemos contar con las autoridades de salud, que no tienen la capacidad suficiente para manejar un tema de esta envergadura”, acusó.

Opinó que las autoridades que están al frente de la Secretaría de Salud no tienen la capacidad suficiente para manejar un tema tan importante como ha sido esta pandemia.

“No tienen la menor idea, el gobierno federal dice una cosa completamente distinta, la incapacidad que se vive en los funcionarios del gobierno del estado ha traído como consecuencia muerte, enfermos y miles de empleos perdidos”, insistió.

En ese sentido llamó a la población a asumir su responsabilidad para cuidarse y tomar las medidas sanitarias a fin de contribuir en la reactivación económica de la ciudad y la recuperación de los empleos que se han perdido en esta pandemia.