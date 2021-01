Repuntan decesos por Covid-19, en conurbación: Funerarias

Veracruz, Ver.- El deceso de personas por Covid-19 nuevamente se ha incrementado en la conurbación Veracruz-Boca del Río. Rubén Darío Olivares, propietario de una importante agencia funeraria de la región, dijo que este repunte empezó a darse en las últimas dos semanas, atribuyéndole a los festejos decembrinos.

Un promedio de diez servicios diarios por coronavirus están registrando las 16 agencias funerarias que operan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

"Estamos viendo, efectivamente que han aumentado los fallecimientos por Covid-19 de manera considerable de dos semanas para acá. Ya ni si quiera habíamos visto muerte por Covid el año pasado, eran muy esporádicas, pero ya ahorita han vuelto a repuntar, estamos hablando de unos diez diarios en las 16 agencias funerarias que hay en la zona conurbada" dijo el entrevistado.

Mencionó que los servicios de traslado de cuerpos son más recurrentes de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Olivares Posadas, no descartó que el incremento de las personas contagiadas y fallecidas sea como consecuencias de las fiestas decembrinas, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantener los protocolos sanitarios pues el rebrote es una realidad.

Hasta ahora no han tenido empleados contagiados, no obstante si tuvieron al principio de la epidemia porque muchos de los fallecimientos no eran declarados como Covid-19.

Comentó que contrario a los meses críticos de la pandemia, suscitados el año pasado y en dónde la demanda de actas de defunción rebasó al personal de los registros civiles, de Veracruz y Boca del Río, el empresario funerario manifestó que por el momento no presentan ningún contratiempo para su expedición.