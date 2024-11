Repuntan ventas para vendedores de flores en panteones del puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Este sábado repuntaron las ventas para los vendedores de flores, instalados a las afueras de los panteones del puerto de Veracruz.

En un recorrido realizado por el panteón municipal de Veracruz y el Panteón Jardín Veracruzano, se pudo constatar la afluencia de visitantes, quienes antes de entrar a estos recintos, compraban flores y coronas para llevar a las tumbas.

Carlos Ramírez es un vendedor de flores, que junto a su familia llegaron desde la noche anterior, provenientes del municipio de La Perla. Cada año, desde 1995, el día de muertos traen consigo decenas de flores y coronas, que dicen acabar gracias a las ventas que repuntan el día más fuerte de esta celebración.

Carlos Ramírez es un vendedor proveniente del municipio de La Perla / Foto: Laura Cruz / Diario de Xalapa

“Antes se vendía más, pero ahora como somos más vendedores, menos, la gente compra menos, la verdad yo nunca he dejado flores, nunca me han sobrado, por eso traigo poquito para que todo se acabe para que no tiremos nada”.

El vendedor, colocado sobre la calle frente al panteón Municipal refiere ofrecer los rollos de flores desde 25 pesos y las coronas desde 30 pesos, permaneciendo todo el día hasta que el panteón cierra sus puertas.

Julio Candelario, es otro vendedor que ofrece flores de cempasúchil, margaritas, pompones, crisantemos, rosas y coronas. Cada año se coloca únicamente los dos primeros días de noviembre para vender su mercancía.

Julio Candelario relató que su abuelita vende flores desde 1992 afuera del panteón municipal veracruzano / Foto: Laura Cruz / Diario de Xalapa

“Mi abuela desde el 92 viene a vender acá; Este año ha habido más movimiento, hace dos años no había mucha gente por lo que había pasado de la pandemia, pero ahorita ya hay más gente y movimiento”, reconoció el vendedor, quien al finalizar la jornada rematará sus flores en caso de no vender todo, pero confía en que este año le irá mejor.

Hasta la mañana de este sábado el vendedor de flores Pedro Rodríguez, ya llevaba un 70 por ciento de ventas, aún así, lamentó que cada año es más la competencia y menos las personas que compran, por lo que a partir de las cinco de la tarde comenzará a rematar la mercancía que no logre vender.

Mientras, a unos kilómetros cerca, en el Panteón Jardín Veracruzano, gran cantidad de puestos, semifijos y ambulantes venden y ofrecen desesperadamente sus flores.

La mayoría de los comerciantes tiene los rollos de flores en 30 pesos, pero el puesto ambulante de Elia Montiel se encontraba hasta el fondo, invisible a la vista de casi todos los visitantes, por lo que junto a sus familiares ofrecía las flores en 20 pesos con tal de no quedarse con nada.

Este sábado repuntaron las ventas para los vendedores de flores / Foto: Laura Cruz / Diario de Xalapa

“Por la competencia que tenemos la gente no está llegando hasta acá, nosotros estamos ubicados enfrente del crematorio, por esa razón tenemos que dar nuestra flor en 20 pesos, porque en los otros puestos están en 25 o 30. Para poder llamar la atención de los visitantes, tenemos que bajar el precio de nuestra flor”, acusó la vendedora.

Asimismo dijo que el 31 de octubre tuvo más venta que el primer día de muertos, mientras que para este día espera poder terminar la flor antes de qué se cierren las puertas del panteón: “ hoy ha estado la venta flojilla, pero estamos echándole ganas”, añadió.

Jorge Luis Báez es otro vendedor que desde el 31 de octubre tiene su puesto ambulante afuera del panteón Jardín Municipal, desde hace 15 años “El rey de la flor”, relató que la tradición por visitar a los muertos sigue vigente, es por ello que cada año logra vender todo lo que ofrece.

Salomé Hernández Romero reconoció que sus ventas no han estado como esperaba, pero que han fluido a un paso más tranquilo en estos días. “El año pasado estuvo un poquito mejor, esperamos que en la tarde se venda mejor”, comentó la comerciante.

La mayoría de los vendedores de flores coinciden en los costos que oscilan en los 30 pesos por rollo de flores, con aproximadamente media docena, pero que se verían obligados a rematar, a partir de las cinco de la tarde, en caso de continuar con mucha mercancía.