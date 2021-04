Repuntan visitas en Museo de la Ciudad, durante Semana Santa

Veracruz, Ver.- El Museo de la Ciudad reporta un ligero un incremento de visitantes derivado del periodo vacacional de semana santa.

A decir de su titular, Ricardo Cañas Montalvo, los días más positivos fueron del jueves santo al domingo de resurrección.

Durante esos días recibieron alrededor de 50 visitas diarias cuando en temporada normal es de 8 aproximadamente, no obstante para esta semana de pascua el flujo de personas tendió a bajar a 12, lo que calificó de normal, tomando en cuenta que atravesamos por una pandemia y que es común que en la segunda semana del actual periodo baje, porque solo es de asueto para los menores.

“Me dirás que es poco, efectivamente en relación a otros años, donde regularmente entraban entre 150 a 200 personas por día en esos días, recordemos que desde la pandemia se cerraron los recintos culturales, para evitar contagios y ya reabrimos en el mes de septiembre pero con restricciones”.

De hecho, reconoció que durante los días santos se vieron en la necesidad de rechazar el acceso a una familia de 12 personas que venían de la ciudad de México por no portar cubrebocas, aunque se les ofreció este aditamento en el recinto de manera gratuita, sin embargo “no lo quisieron usar y pues no pudieron ingresar al edificio”.

Señaló que recibieron turistas de varias partes del país, pero también extranjeros de Cuba y Estados Unidos.

Destacó que se trató en su mayoría de familias completas, que disfrutaron del recorrido de este recinto cultural.

Recordar que en el centro histórico de Veracruz, solamente hay tres museos abiertos y son los municipales, que son el de Díaz Mirón, el Recinto de la Reforma y el Museo de la Ciudad, donde en este último el acceso es gratuito y los atractivos que se pueden encontrar van desde objetos, pinturas, grabados hasta fotografías de la historia de Veracruz, desde su fundación hasta la mitad del siglo XX, así como del antiguo hospicio Zamora en el siglo XIX, la Defensa Heroica de Veracruz y una exposición de arte del Carnaval de Veracruz.

Museo de la ciudad de Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Los horarios de apertura es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.