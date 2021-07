Requiere de medicamento para el cáncer, se encuentra en etapa III

Veracruz, Ver.- Con una cartulina en manos, Geovanna Aurora Cruz Rodríguez ha recorrido calles, avenidas y cruceros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín en busca de apoyo económico para la compra de un medicamento para el tratamiento del cáncer que ya le provocó una mastectomía.

Con el único apoyo que sus tres hijos, la mujer de 35 años lleva días caminando colocándose en distintos puntos de mucha afluencia para llamar la atención de los paseantes y pedir desde el fondo de su corazón una moneda para reunir 49 mil 400 pesos.

Explicó que desde hace varios meses lleva tratándose en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), sin embargo, en las últimas semanas hay desabasto de medicamentos que ponen en riesgo su salud ya que su cáncer se encuentra en etapa III y podría agravarse de no llegar los fármacos.

“Me tienen suspendido el tratamiento, me tocaba desde el 16 de junio, pero no hay el medicamento, yo necesito el trantuzumab que tiene un costo de más de 40 mil pesos, es una vacuna quimio que me tienen que poner cada mes porque fortalece el sistema inmunológico porque las personas que padecemos cáncer no tenemos las suficientes defensas y estamos vulnerables a las bacterias pero no lo hay y ni tienen fecha para que llegue”, dijo.

Comentó que sin bloquear calles o afectar a terceros ha estado protestando sola, únicamente con una cartulina en calles, avenidas y cruceros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín para pedir ayuda, una moneda que le permita juntar esa gran cantidad de dinero.

“He estado colocándome en distintos puntos con mi cartulina, pidiendo apoyo a la gente, una moneda para juntar y comprar la vacuna porque ya vamos para julio y me faltaran dos y no hay para cuando, las madres de los niños con cáncer han hecho movilizaciones y tampoco les han dado respuesta”, agregó.

Mencionó que ya se le practicó una mastectomía, ya que le fue retirado todo el tejido mamario del lado derecho en una operación que se llevó a cabo el 31 de julio del 2019.

“Hay hasta la etapa seis y yo estoy en la media, todo iba bien porque llevaba mi tratamiento a tiempo, pero ahora todo se puede complicar y sabemos que el cáncer regresa de una forma más agresiva que puede causar la muerte”, señaló.