Proyecto inicial de Laguna Verde contemplaba 4 reactores: Movimiento de Resistencia Civil

El vocero del Movimiento de Resistencia Civil “La Leyenda de Chucho el Roto”, Jorge Morales Barradas dio a conocer que el proyecto original de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en el municipio de Alto Lucero, contemplaba la construcción de cuatro reactores.

“Era un proyecto similar al de Chernóbil, Laguna Verde iba a contar con cuatro reactores, por eso es que nosotros iniciamos también el movimiento por la situación que se generó allá (en la ex URRS)”, dijo.

Te puede interesar: Autoridades nunca han tenido intención de proteger al medio ambiente: LaVida

En entrevista, recordó que actualmente la Central funciona con dos reactores, el primero empezó a funcionar hace más de 35 años y el segundo hace 27 años.

Local Especialistas ven “viable” construir un tercer reactor en Laguna Verde: AMLO

“Me imagino que van a retomar el proyecto para poder construir un tercer reactor o una tercera unidad. Cada unidad es una construcción diferente, no están hermanadas, cada reactor es una nuclear diferente”, expuso.

¿Qué opina el Movimiento de Resistencia Civil “La Leyenda de Chucho el Roto” sobre las declaraciones de AMLO acerca de Laguna Verde?

Mencionó que ante la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo aseveró que especialistas en el área de energía consideran que es viable la construcción de un tercer reactor en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero, es indispensable considerar la seguridad de la población.

Jorge Morales Barradas, vocero del Movimiento de Resistencia Civil “La Leyenda de Chucho el Roto”, dio a conocer que se contemplaba la construcción de cuatro reactores | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“No es posible que se pretenda generar una tercera unidad en la zona cuando no se les ha dado el mantenimiento correctivo a las rutas de evacuación, no se ha mantenido la seguridad de las personas como lo marca el Programa de Emergencia Radiológico Externo (PERE)”, expresó.

Además, señaló que para la instalación de un nuevo reactor es necesario que se lleve a cabo una consulta ciudadana porque se trata de un proyecto nacional, “el pueblo tiene que decidir si se quiere este proyecto, si no se desea y también qué tipo de beneficios se pueden obtener o si sólo se va a incrementar el riesgo latente para la población”.

La asociación civil "La Leyenda de Chucho el Roto" avanza en su lucha en contra de las altas tarifas de la CFE | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Con cuántas rutas de evacuación cuenta Laguna Verde?

Destacó que la Central Nucleoeléctrica tiene un radio de alcance de 60 kilómetros, los cuales abarcan 23 municipios, entre ellos Alto Lucero, Úrsulo Galván, Emiliano Zapata, Actopan, Naolinco, Vega de Alatorre, Juchique de Ferrer y La Antigua.

Puntualizó que son siete rutas de evacuación las que se manejan desde la Central: sur 1, 2 y 3; norte 1, 2 y 3; y la ruta de evacuación principal que es la carretera federal 180.

"No estamos en contra de la instalación, estamos en contra de la seguridad que hoy nos brinda esa planta, estamos en contra de la falta de mantenimiento a las rutas de evacuación, estamos en contra de que no se nos tome en cuenta y no se nos brinde el beneficio de las tarifas preferenciales, que se hagan acciones de emergencia y no se nos avise, que no se nos informe correctamente", comentó.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️