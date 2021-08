Resolverían hoy si quedan libres policías de Mérida implicados en caso de José Eduardo

María Ravelo Echevarría, madre del joven José Eduardo, declaró que sin importar el motivo o el estado en el que se encontraba su hijo al momento de ser detenido por policías en la ciudad de Mérida, nada justifica la violencia ejercida, el abuso sexual y el posterior deceso del veracruzano de 23 años de edad.

“No importa por qué o cómo y quiénes hayan sido, municipales, estatales, Guardia Nacional… Hay violación y muerte, y yo lo que quiero es justicia”, expresó en improvisada rueda de prensa previo a la tercera audiencia de vinculación prevista para este 13 de agosto.

Este mismo día se prevé quede resuelto si los cuatro policías detenidos de manera preventiva son liberados o vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura y violación agravada, por los hechos ocurridos los días 21 y 22 de julio de este año.

Con respecto a la filtración de un video donde aparece José Eduardo, con una voz que ella dice no identificar, sostuvo: “Para mí, no es la voz de mi hijo. Yo no sé de tecnología, pero las personas que lo han analizado me han dicho que no es él”.

Reiteró que aunque hubiera estado bajo el efecto de alguna droga o alcoholizado, “nadie tenía derecho a hacerle todo lo que le hicieron”.

Aclaró además que a ella no le ofrecieron ningún dinero, tal y como ha circulado en algunos medios de comunicación donde se afirma que le habrían ofrecido 2.5 millones de pesos.

Explicó que los enlaces del alcalde Renán Barrera sí la convocaron a una reunión para hablar sobre “la reparación del daño”, sin embargo, no prosperó porque no les permitieron el acceso a sus abogados.

Detalló que solo entró con su asesor legal Andrés Nieves pero al no dejarlo hablar, prefirió no continuar, sobre todo porque asegura que detrás de la difusión del video está el munícipe, quien indicó que la detención se dio por alterar el orden público y sugirió el uso de sustancias tóxicas.

“Me dijo que cuando quiera, regrese, pero sola. Me quisieron poner, pienso yo, un cuatro”, sostuvo para luego evidenciar que Renán Barrera solo tenía que entregar el video como prueba, no hacerlo público.

“Yo a él no le tengo confianza —Renán Barrera—, a la Fiscalía sí porque está juntando pruebas”, puntualizó.

Este mismo viernes, el ayuntamiento de Mérida emitió un comunicado para corroborar que en ningún momento ofreció recursos económicos a la madre afectada.

Acusó además que hay intereses económicos y políticos que se están moviendo para crear desconfianza ciudadana y confusión informativa.

“El Ayuntamiento espera que la muerte de José Eduardo Ravelo no se convierta en un tema que pudieran aprovechar personajes políticos y pide respeto para la memoria del hoy occiso y para la familia, además de evitar el entorpecimiento del proceso legal que se sigue en este caso”, cita el documento.

En cuanto a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, notificó también en comunicado que la denuncia a la que se le da seguimiento es a la interpuesta por la misma víctima.

“De acuerdo con la necropsia realizada por personal del Servicio Médico Forense, la causa de muerte fue síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo".