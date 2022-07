“No manchen, ofenden”, responde Cuitláhuac García a MC, lo compararon con Duarte

“No manchen, no hagan esas comparaciones, ofenden”, fue la respuesta del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, ante los señalamientos del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, quien lo comparó con el exgobernador Javier Duarte, al asegurar que endeudó al Estado hasta el 2040.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal manifestó que no se iba a “subir al ring” en temas emitidos por representantes de otros partidos políticos; sin embargo, manifestó que solicitará al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, que presente un reporte relacionado con la deuda del Estado.

¿Qué dijo el gobernador Cuitláhuac García sobre las declaraciones de Sergio Gil Rullán?

“Respeto su opinión, pero no le voy a entrar, lo que sí puedo decir es que no ofendan, ¿Compararme con Duarte?, pues yo no me llevó así, como dijeran los jóvenes no manchen, no hagan esas comparaciones, ofenden, con todo respeto para el otro aludido”, expuso.

García Jiménez comentó que han sido reiteradas las ocasiones en que la oposición ha querido usar la deuda pública para golpear a su gobierno; sin embargo, ellos sólo reestructuraron para pagar menos interés, lo que tiene un efecto positivo en las finanzas de Veracruz.

“No es nueva deuda, es exactamente el monto que ya se tenía y se reestructuró; tiene que pasar por el Congreso, para obtener intereses más bajos a como la negociaron los antecesores, cuándo ellos (MC) guardaban silencio”, dijo.

Ofreció dar a conocer como se ha manejado la deuda pública en la entidad, dado que las pasadas administraciones pagaban más interés.

Además, reiteró, les heredaron pasivos de otro tipo al dejar de pagar impuestos del Estado y la Universidad Veracruzana (UV), deudas con Ayuntamientos a los que se les dejaron de transferir fondos federales en el 2016, entre otros pasivos.

Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano comparó a Cuitláhuac García Jiménez con el exgobernador Javier Duarte | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En su defensa, mostró una fotografía en donde aparece Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, con priistas, panistas y perredistas.

La gráfica se tomó en el mes de diciembre, cuando presentaron el Movimiento por la Justicia que tenía por objetivo lograr la liberación de José Manuel del Río Virgen.

“Ya nada más faltaban Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares”, comentó el Gobernador.

¿Qué dijo Sergio Gil Rullán sobre el gobernador Cuitláhuac García?

. @CuitlahuacGJ es el @Javier_Duarte de #Morena. pic.twitter.com/rIK29QY5Iq — Sergio Gil Rullán (@SergioGilRu) July 18, 2022

Este día el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, aseveró que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez es el nuevo Javier Duarte, ya que la deuda registrada en su administración es de 47 mil millones de pesos, por lo que el Estado estará endeudado hasta en el 2040.

“Cuitláhuac, es el nuevo Duarte, pues entre el primer y segundo año contrajo una deuda de 41 mil 100 millones de pesos, 6 mil 300 millones de pesos más que su antecesor, hoy preso en el Reclusorio Norte”, expuso.