Responsabilidad del gobierno federal inundaciones en Tabasco: Senador

Xalapa, Ver.- El senador panista Julen Rementería del Puerto, afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha responsabilidad en el desastre que ocasionaron las inundaciones en el estado de Tabasco, que dejó a más 115 mil familias damnificadas y perdieron todo su patrimonio.

“El presidente culpa al pasado, pero lo que no dice este gobierno, es que no se ha hecho nada. Tenemos una solicitud a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se hizo a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), donde dice que este gobierno en el 2019 y en el 2020 con cada uno de sus días transcurridos, no ha hecho ni una sola obra de limpieza o desazolve”, dijo en un video que publicó en redes sociales.

Expuso que, son injustificadas las afirmaciones del presidente, que los gobiernos anteriores no hicieron nada para evitar las reiteradas inundaciones en esa región sur del país, y que la actual administración no siguió estrategia integral para evitar que los tabasqueños salieran afectados ante el desastre natural y perdieran su patrimonio.

Local Senado busca evitar la desaparición de fidecomisos: Julen Rementería

Lo anterior ante la orden del presidente del desfogue de La Presa Peñitas, donde se afectaron en gran manera a los municipios de Nacajuca, Centla, Jalpa, Macuspana y Cunduacán, donde viven lamentablemente los más pobres de la entidad tabasqueña.

“Es hora que el gobierno asuma responsabilidades y que pueda tener la condición de responderle a la gente y de resolver sus problemas, que deje de echar culpas. En todo caso en los ríos el agua que corre es la de ahora, no la de las administraciones anteriores, y las inundaciones son las de ahora, tenía que haber resuelto el problema ahora, no echar la culpa como siempre a los de atrás”, remarcó Rementería.

Agregó que se tiene constancia que específicamente en 2018, hay registros de trabajo hídrico que se realizó para tener un desbordamiento controlado, y en los dos años de gobierno de AMLO, no se realizaron o se continuaron con estos trabajos que se hacían de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.

→ Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular, ¡Con un solo clic!

“Presidente, es responsabilidad de ustedes, de su gobierno, cumpla a los mexicanos, por eso lo eligieron para gobernar, no para repartir culpas, acepte la responsabilidad y resuelva a este país los problemas que hoy se enfrenta y en este caso, el nivel de las inundaciones en Tabasco es responsabilidad de su gobierno, no pretenda culpar a nadie más”, apuntó.