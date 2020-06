Restricciones del Covid-19, también pegaron a sastrerías

Veracruz, Ver.- Las sastrerías también se han visto severamente afectadas por la epidemia del Covid-19.

Y es que además de la falta de clientes, la temporada de graduaciones que representa el mayor ingreso económico para el sector, fue desastrosa por la suspensión de graduaciones por las restricciones del sector salud.

Catalina Islas Pérez, propietaria de una sastrería localizada sobre la avenida 20 de Noviembre de la ciudad de Veracruz, manifestó que desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 solamente han tenido pérdidas económicas, como el resto del comercio establecido.

Para empezar tenía un pedido para una boda que eran ocho trajes que se casaban en abril y me lo suspendieron, por ahí ya empecé mal y para graduaciones ya me habían dicho de otros pero ya no se hizo nada. De los ocho trajes de la boda tuve que devolver lo que me habían dado el 50 por ciento, me hablaron y me dijeron que como estaban suspendidos los salones y fotógrafos tuve que devolver el 50 por cientodijo

La entrevistada recordó que junio y julio eran los mejores meses para estos negocios, pues llegaban a tener la renta de 20 trajes y elaboraba, con el apoyo de un empleado hasta cinco trajes para las ceremonias de clausura y fiestas de fin de curso, sin embargo este 2020, ya no ocurrirá.

Por fortuna, doña Catalina Islas ha podido enfrentar la falta de trabajo con el dinero que le da su hijo, sin embargo hizo ver que el resto de sus compañeros del sector se le han estado viendo difícil pues no hay fecha para cuando puedan subir cortinas y la gente empiece a retomar sus actividades cotidianas.

Son aproximadamente cien mil pesos entre telas e hilos los que están sin utilizar, cada semana una persona acude al establecimiento a mantener la limpieza de los insumos para que cuando las autoridades permitan volver a abrir los locales calificados como no primordiales, esta sastrería pueda abrir sus puertas al público.