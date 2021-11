Retiran de sus afores para poder pagar deudas

Córdoba, Ver.- Debido al endeudamiento en las tarjetas de crédito por hacer compras necesarias o innecesarias, los ciudadanos han optado por hacer uso de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) siendo esto un problema a largo plazo cuando se dé un retiro o bien se prolongue el tiempo de labor para “emparejar” lo que se tenía, comentó Jesús Adán Castillo Durán, delegado de la zona Centro del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz asociación civil.

Dijo que en México la tasa de inflación es del 7 por ciento y el Banco de México tomó medidas como aumentar la tasa de intereses para hacer atractivo a los capitales mantenerse en México y que pudieran tener el rendimiento similar a la inflación, no obstante no para la ciudadanía esto no es del todo benéfico por los ingresos de salario que lleguen a percibir.

Ante esta situación la ciudadanía “hecha mano” de los créditos o las tarjetas para poder realizar compras que si bien son necesarias no afectaría tanto los pagos a meses, pero si llega a ser algo que no sea requerido es cuando las deudas de estos llegan a ser más grandes que las compras, “hay tarjetas que tienen la tasa de interés anualizada del 30 al 40 por ciento, otras más al 50, pero las tarjetas departamentales llegan a ser incluso arriba del 100 por ciento, con el Buen Fin se hicieron compras a meses sin intereses”.

Lamentó que algunas personas lleguen a pensar que el Afore es una dádiva dada por el Gobierno, sin embargo, recalcó que este es un fondo ahorrativo que tienen los trabajadores para su retiro, no obstante al verse con el “agua hasta el cuello” respecto a los pagos de la o las tarjetas que posean hacen trámites para poder sacar dinero y efectuar los pagos.

“La pregunta es sencilla que lo que creen adquirir de aquí a fin de año es una necesidad o deseo, si piensan comprar algo pues sabemos que la publicidad nos bombardea debemos de ser cuidadosos, es importante preguntarnos ¿cuánto es mi ingreso?, ¿cuál es mi consumo mensual? Y ¿cómo son mis pagos programados? Si me alcanza adelante, gastamos más de lo que ganamos”.

Castillo Durán señaló que el simple hecho de tener la aplicación con nuestra cuenta de Afore es como se puede revisar el ahorro, gestionar el pago demostrando no tener empleo y que se cotizó se puede recibir hasta 90 días de Afore.

“Al Afore podemos ahorrar voluntariamente, pero cuántos de los ciudadanos que nos leen hacen un ahorro o aportación voluntaria, y esto nos pegara a la hora del retiro, la sugerencia es verdad si no se ahorra mantener el dinero intacto”.