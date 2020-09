Libros de texto, sin llegar a buen número de escuelas

Xalapa, Ver.-La distribución de los libros de texto gratuito en la entidad lleva un 78 por ciento de avance. De acuerdo a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), hasta agosto pasado, 7 millones 697 mil 466 libros habían sido distribuidos en el territorio veracruzano.

Ante la falta de libros actualizados, los menores que viven en zonas urbanas refuerzan sus aprendizajes con clases virtuales por Internet, tiene acceso a los contenidos de “Aprende en casa” e incluso cuentan con guías o descargas de materiales en sus teléfonos o tabletas electrónicas, sin embargo, en la zona rural el panorama es diferente.

Con libros de texto del ciclo escolar pasado, con “clases” a través de mensajes de WhatsApp y algunos hasta sin televisión, los menores de comunidades más alejadas tendrán que permanecer, en tanto reciben el paquete de libros del año que están cursando.

Rossana Guadalupe Díaz es maestra de 5 grado en la Escuela Primaria Vespertina Francisco I. Madero ubicada en la comunidad del mismo nombre en Santiago Tuxtla. La joven docente explica que, ante la carencia de material, en la escuela optaron por dedicar las primeras tres semanas de clases para hacer un repaso del curso pasado, aprovechando así los libros que ya tienen.

“A mí me tocó repetir con el mismo grupo, el año pasado trabajamos juntos en cuarto grado y este año me transfirieron con ellos a quinto. Los niños tienen sus libros de texto gratuito del año pasado, de cuarto y con esos estamos trabajando porque se nos pidió hacer un curso de reforzamiento o remedial para que los niños reforzaran los conocimientos esperados y eso se ha estado haciendo”, cuenta.

No obstante, reconoce que, de no llegar los libros antes de que concluya el mes de septiembre, el avance de los menores será más complicado. Y es que, aunque ella se encargaría de financiar guías y material compensatorio, en su grupo los alumnos no cuentan con servicio de Internet para vigilar su progreso en línea y tiene incluso el caso de una menor en cuya vivienda no hay televisión por lo que no podrá seguir los materiales de “Aprende en Casa”.

“De mi parte nuestro director nos dijo que iban a llegar a mediados del siguiente mes, pero no hay un documento oficial o un comunicado que nos digan la fecha en la que vamos a tener los libros y mientras yo sigo trabajando con guías, cuadernillos y cualquier material que encuentre en algún sitio web y que esté basado en los programas oficiales”, cuenta.

Sin libros, sin Interne y sin tele

La docente explica que, en su caso, aunque la comunidad en la que da clases no es de muy alta marginación, los menores que asisten a las clases en el turno vespertino si tienen un nivel socioeconómico bajo. Precisa que incluso, en la familia de una alumna no cuentan con televisión para darle seguimiento a los contenidos de “Aprende en Casa” que las televisoras están reproduciendo y no tienen la posibilidad de conseguir una ya que la jefa de familia no tiene trabajo.

Explica que además del retraso de los libros de texto gratuito también hay duda de si el material auxiliar para las clases por televisión llegará a los alumnos de esta escuela ya que, aunque el ciclo escolar pasado se solicitaron solo recibieron guías para los estudiantes de sexto grado “e incompletas”. Ante este escenario y dado que los padres de familia no cuentan con recursos económicos para realizar el gasto de copias o impresiones, la maestra costeó los materiales de apoyo de sus recursos y tendrá que repetirlo de no llegar los materiales para todos los menores de su grupo.

“Yo no estoy pidiendo que vean la tele o que descarguen la aplicación y los contenidos de Internet de manera obligatoria, pero hay muchas barreras porque, aunque la mayoría de papás tienen teléfonos con WhatsApp pero no siempre tienen saldo. Entonces lo que voy a ver es que todos tengan su cuadernillo para que con o sin Internet, con o sin televisión y con o sin saldo puedan avanzar en sus contenidos”.

Con 13 alumnos, uno más que el ciclo escolar pasado, la maestra Rosana señaló que, hasta el momento, el contacto con los alumnos durante esta primera semana de clases ha sido a través de los mensajes de whatsapp que les mandan a sus padres de familia y las pruebas de las actividades que llevan a cabo los menores en casa. Para ellos no hubo regreso virtual ni se pudieron saludar a través de una pantalla ya que solo en dos familias tenían las herramientas necesarias para atender clases por alguna plataforma digital. “Nosotros decidimos que la mejor manera para garantizarles a todos su derecho a la educación y que no haya desigualdad es mandarles los materiales impresos y tener comunicación vía telefónica, por texto o por notas de voz y así es como empezamos a trabajar”, señala.

SEV reconoce retraso en entrega de libros

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García reconoció que hay un retraso en la entrega de libros de texto gratuitos en la entidad, dado que existe un problema con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Las clases presenciales serán hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, remarcó.

Explicó que están trabajando en este tema, dado que, aunque se han entregado ya en algunas zonas, faltan algunas otras y algunos niveles. “Ya tenemos todos los de secundaria, ya entregamos al 100 por ciento, nos falta en preescolar vamos al 50 por ciento, primaria vamos al 75 por ciento”, dijo.

El funcionario estatal refirió que, mientras la Conaliteg no envíe los ejemplares de libros de texto no se puede terminar la entrega. Asimismo, garantizó una cobertura al 100 por ciento en materia de clases a distancias, pues aseguró que con las radio-clases se llega a los 212 municipios, incluso a los estados de Oaxaca, Puebla e Hidalgo. “Tenemos una cobertura al 100 por ciento, la radio en Veracruz llega a todos los lugares, llega a Puebla e Hidalgo tenemos esa gran oportunidad a través de Radio Más y donde no hay luz tenemos los cuadernillos, que la cobertura es 100 por ciento”, destacó.

Expuso que ya se repartieron 180 mil cuadernillos a las zonas más marginadas de la entidad y están en proceso de impresión de más para atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.

En otro tema, consideró de “mal gusto” que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, haya lanzado el reto para que alguien dé a conocer al menos una obra del Gobierno del estado y a cambio reciba 10 mil pesos, ya que en ese municipio se han realizado más de 30 obras. “La verdad no voy a subirme en ese ring, nosotros vamos a mostrar las obras que tenemos y que los ciudadanos vayan a reclamarle”, dijo.

Detalló que algunas de las obras son en la Secundaria General “Emelia L. Turuncio de Exome”, en donde se realizó una rehabilitación de edificios; en la Heroica Veracruz, la rehabilitación de edificios, así como la primaria Alfonso Arroyo Flores de Las Bajadas donde se hizo la construcción de dos aulas y servicios sanitarios por más de un millón 57 mil pesos.

Se suma el plantel México en la localidad de Valente Díaz en el municipio de Veracruz por más de un millón 942 mil para la rehabilitación del edificio por lo que dijo que los ciudadanos que con estos datos pueden ir a “cobrarle” al alcalde panista.

Padres del puerto de Veracruz, tampoco han recibido libros

Padres de familia del puerto de Veracruz, reportaron que no han sido llamados para recoger los libros de texto gratuito proporcionados por la Secretaría de Educación Pública a la educación básica.



Leonardo Daniel Salomón, alumno del tercer grado de la escuela secundaria federal 1, de la ciudad de Veracruz dijo desconocer si los libros de texto gratuito ya llegaron a su escuela, pues hasta este día no ha recibido una notificación en la que se le indique la hora y fecha en que tiene que pasar a recogerlos.



La señora Patricia Aguilar Pardo, indicó que todavía no les han entregado de manera de presencial los libros de texto gratuito correspondiente a este nuevo ciclo escolar y su hija Yaretzi Herrera Aguilar, quien actualmente cursa el primer grado de primaria en la escuela Manuela Herrera, de la ciudad de Veracruz, se encuentran trabajando con los materiales pedagógicos proporcionados por la docente vía digital y los libros de texto gratuitos digitalizados.

, mencionó que tampoco han sido notificados para recoger sus libros de texto gratuito, ya que les van a notificar vía electrónica fecha y hora, sin embargo en su plantel ya empezaron con el proceso de inscripciones, los cuales ascienden a mil pesos por estudiante. Mientras tanto toma sus clases a distancia acompañado de los libros de texto que digitalizados., tal como lo anunció la Secretaría de Educación Pública, la distribución de los ejemplares se hizo con cita y por orden alfabético.

En Xalapa también hay quejas

A prácticamente dos semanas del inicio del ciclo escolar 2020-2021, en algunas escuelas de la entidad veracruzana los profesores les han comunicado a los padres de familia sobre la postergación de la entrega de los libros de texto gratuitos, con la finalidad de evitar aglomeraciones y contribuir a evitar la propagación del Covid-19.



Así como hay quienes han recibido esta explicación, hay quienes exponen se los darán cuando concluya el repaso general; otros más refieren aún no recibir información al respecto.



En Xalapa, en la Escuela Primaria matutina Benito Juárez, en la colonia Culturas Mexicanas, alumnos de sexto grado manifiestan aún no contar con el material didáctico. Tampoco les han dado alguna fecha específica. Algo similar ocurre en la Primaria Matutina Benito Juárez, en la Luz del Barrio, donde niños de nuevo ingreso no tienen sus libros.



También en Xalapa, en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, algunos docentes han dado a conocer que ya cuentan con los volúmenes, pero por seguridad de todos, todavía no determinan cuándo los darán a sus destinatarios.

En otras demarcaciones, como Nogales, pasa lo mismo con los alumnos de nuevo ingreso de la Secundaria Francisco Javier Clavijero, turno matutino, y en igualdad de condiciones están los niños de tercer grado de la primaria diurna Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia Playa de Oro, en Coatzacoalcos.En Las Choapas, estudiantes de la Primaria General Mesa Redonda Panamericana están en igualdad de circunstancias.





Maestros improvisan con materiales didácticos



Jaime Villalvazo, padre de un alumno de quinto grado la escuela primaria “Club de Leones”, ubicada en la colonia Hidalgo, explicó que durante estos días se ha trabajado a base de repasos con materiales como libretas, goma, colores, lápiz y un sacapuntas y desconocen completamente acerca de la entrega de libros.



Magdalena madre de un menor estudiante de la escuela Enrique C. Rébsamen de la localidad de Mata Loma en el municipio de Manlio Fabio Altamirano dijo que falta el material de apoyo como los libros de texto porque sí ha sido difícil seguir las clases en línea.

En algunas comunidades del estado, los libros son el principal material de apoyo debido a que por su geografía el acceso a Internet es limitado y no se pueden realizar las clases en línea como comentó Eliza de la comunidad Rincón Patiño en el municipio de Zentla.

Al parecer la SEV solo ha entregado los libros para el nivel secundaria pues a decir de la contralora de la escuela Secundaria Técnica Industrial número 161. Imelda Rivera se inició con la entrega del material a los estudiantes. Lo mismo reportaron en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 34 de Soledad de Doblado de acuerdo con el padre Antonio Salamanca.

Con información de Aridana García, Maribel Sánchez, Ingrid Ruiz y Danyzat Flores