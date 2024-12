Concluye reunión de colectivos con gobernadora: Esto fue lo que se discutió

Este lunes, 09 de diciembre, representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas de la entidad sostuvieron la primera reunión con la gobernadora Rocío Nahle García y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

¿Cuáles fueron las peticiones de los colectivos de búsqueda a la gobernadora de Veracruz?

Entre los planteamientos hechos por los colectivos está la petición de la sustitución de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y que la designación de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda sea de una persona capaz y sensible, aunque hay quien sostiene que “hasta no ver, no creer”.

“Se pidió que la destituyeran (a la fiscal), puesto que no ha tenido ningún acercamiento por voluntad propia con nosotros, se le ha solicitado y nos ha ignorado, entonces hubo compañeras que así lo dijeron, que se destituya. Algo tenemos que hacer para que en verdad no siga ella”, dijo la presidenta del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, al señalar que es un sentir generalizado.

Acusó a la Fiscal de no tener sensibilidad para con las víctimas de desaparición, ni con los familiares y colectivos que los integran.

Sumado a ello, expuso que buscarán una reunión con los diputados y diputadas locales que analizarán la reforma constitucional que abre la puerta al cambio de Hernández Giadáns, presentada por el legislador Diego Castañeda.

Sobre Lutgarda Madrigal, quien está de encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda consideró que tiene la especialidad y sensibilidad para encabezar esa área.

La madre de Ivanhoe Mass González, desaparecido el 14 de marzo de 2010 en Boca del Río, dijo también que se acordó tener reuniones periódicas y la siguiente se hará en seis meses, por lo que dijo que será entonces cuando puedan evaluar si hay o no avances en los acuerdos.

“Hasta no ver, no creer”, señalan colectivos

Fabiola Pensado Barrera, mamá de Argenis Yosimar Pensado Barrera, quien desapareció el 16 de marzo de 2014 en Xalapa, dijo que por 10 años ha escuchado las mismas palabras y supuesta disposición de las autoridades por lo que es muy pronto para confiar en que en este gobierno habrá una respuesta real a sus peticiones.

La gobernadora Rocío Nahle García acudió a la primera reunión con representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Hablo desde mi punto de vista, sí se abordaron los temas que nos interesan porque fue de parte de las familias, ella muy claro dijo que quería escucharnos para atender. De entrada hubo disposición de parte de ella, entró diciendo que esta parte de la violación de los derechos humanos es grave, entonces que está en disposición de atender”.

Señaló que los pronunciamientos fueron hacia la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión de Atención a Victimas, pero en su caso lleva 10 años escuchando palabras y promesas y buenas disposiciones.

“Yo hasta no ver, no creer, porque ella puede hablar de buena disposición, pero el anterior gobernador llegó diciendo lo mismo, con su declaratoria por violaciones a derechos humanos y qué pasó, se quedó guardada en un cajón y no pasó nada”.

Por ello sostuvo que esperará a que haya resultados y entonces podrá opinar pues por ahora es muy pronto.

“Yo hablo a título personal y para mí es muy pronto decir que sí confío y ahora creo que se va a atender el tema, yo no confío, porque llevo 10 años en la búsqueda de mi hijo Argenis Yosimar y ya perdí la cuenta de en cuantas reuniones he estado escuchando las mismas palabras, claro que tengo la esperanza siempre de que algo bueno suceda, pero hay que esperar”.

Desde antes de las 10 horas, ya había familias en un hotel del centro de la capital que esperaban a la mandataria que arribó minutos antes de las 11:00 horas.

¿Qué otra cosa pidieron los colectivos de búsqueda Rocío Nahle?

Previo a su ingreso, la integrante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, dijo en entrevista que es necesaria la construcción de cuando menos dos unidades de identificación forense más para el estado de Veracruz, retomar la toma de muestras de ADN de familiares y la designación de un mayor número de fiscales y policías ministeriales.

“Hay cosas muy puntuales que tenemos que ver con ella (Gobernadora), de entrada, es importante que se hagan más centros de identificación forense, uno se ha quedado por debajo de las necesidades, aunque se reconoce que lo hicieron (Nogales). Se necesitan más ministeriales, más fiscales, el tema de los desaparecidos es una tragedia mucho más grande de lo que la gente se imagina”.

Refirió que el Centro de Identificación Forense de Nogales está ya saturado y el rezago de identificación de restos es muy grande, también por la falta de perfiles de ADN.

“Nosotros en el Colectivo hemos encontrado más de 400 restos humanos, de los cuales se han identificado solo 40, un 90 por ciento sin identificar, faltan los perfiles para hacer las comparativas”, dijo.

De esa forma refirió que es urgente que se retomen las campañas de toma de ADN ya que hay muchas familias que no han dado muestra para la posible identificación de sus desaparecidos.

“Solecito es el que ha hecho campañas, pero tiene 3 años o 4 que no se han hecho campañas, hicimos 3 mil y nos quedamos muy por debajo”.

En otro tema, cuestionada en torno a la designación de Lutgarda Madrigal como nueva encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, dijo que esperan que se dé un empuje a esa área, que sea constante, haga un buen trabajo y dirija con autoridad de ser ratificada.

El colectivo Equifonía A.C. lanzó la campaña de donación ciudadana “¡Mil Gracias!” / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué respondió la gobernadora de Veracruz a los colectivos de búsqueda?

En entrevista a su salida de la primera reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que se emitirá la convocatoria para la designación de la o el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.

La mandataria estatal expuso que el tema de las personas desaparecidas en Veracruz es muy sensible, por lo que siempre lo ha manejado con mucho cuidado.

“Es un tema muy sensible que yo en campaña y después de campaña siempre lo cuidé. Siempre lo cuidé porque de por sí, pues es un tema que es del corazón, que lastima a muchas familias. Entonces, ahorita ya tuvimos una primera reunión”.

Se prevé que el próximo lunes 09 de diciembre Lutgarda Madrigal Valdez participe en una reunión clave con más de 40 Colectivos de Búsqueda | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Aclaró que Lutgarda Madrigal fue designada encargada de despacho para realizar los trabajos de recepción de esta dependencia, pero que aún no hay nada definitivo.

“No, no hemos hablado de nombres. Ahorita fue una encargada para recibir la administración. Es una encargada, pero nada más (...). Sí, se va a lanzar la convocatoria y ya pusimos fecha”, dijo la mandataria estatal.

Admitió que fueron varias las peticiones que hicieron los integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos y que se dará atención a los planteamientos.

“Sí, vamos a trabajar con ellas, me hicieron varias peticiones, a casi todas les dije que sí porque son peticiones justas y vamos a trabajar”, señaló.