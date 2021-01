Revisarán situación financiera de universidades, enfrentaron un diciembre 'negro'

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) aceptó que se revise profunda y ampliamente la situación financiera de cada una de las diez universidades que enfrentan una crisis deficitaria, con el gobierno federal, los rectores, los sindicatos y los gobiernos estatales.

En sesión de asamblea permanente, se expresó el deseo de que este año sea el año de la esperanza para resolver de manera definitiva la situación de aquellas universidades que enfrentan diciembres “negros”, donde el secretario general, Enrique Levet Gorozpe se pronunció a favor de que se puedan sentar a la mesa y analizar junto con los gobiernos de los estados, la Federación, los rectores y los sindicatos, cada situación en particular para resolver los problemas de manera definitiva.

“Aceptemos la invitación de parte y parte para revisar profunda y ampliamente la situación financiera de cada universidad para no estar en la zozobra al final del año de que si nos van o no nos van a pagar, porque todas las universidades pueden tener problemas al desaparecer los fondos extraordinarios”, aseveró.

Mediante un comunicado de prensa se difundió que la Subsecretaría de Educación Superior revisa cada uno de los casos. En relación al problema que enfrenta la Universidad Autónoma de Nayarit, porque el gobierno estatal no ha aportado los recursos para el pago de las prestaciones de ley de los trabajadores, la CONTU acordó que una comisión se trasladará a aquella entidad para exigir al mandatario estatal cumpla con sus obligaciones.

“Esta propuesta sería aceptar, si ustedes lo consideran pertinente, esas mesas de diálogo con las autoridades. Hacer un desplegado a nivel nacional y hacer presencia en Nayarit para exigirle al gobernador que otorgue los recursos que le debe a la universidad nayarita”, destacó.

Luis Manuel Hernández Escobedo, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit quien recordó que debido a los problemas de la administración estatal no han cobrado las quincenas de noviembre y Levet Gorozpe espera que con la revisión a cada una de las universidades, incluida la de Nayarit, los trabajadores dejen de irritarse porque no les llega su pago.

"Tenemos que hacer algo de manera conjunta, no es posible que por el capricho de ese gobernador, -porque no quiere firmar el convenio con la Federación-, a los trabajadores no pueda pagárseles”, puntualizó Levet.