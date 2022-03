Revocación de mandato será opción libre para ciudadanos y sacerdotes; Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- La participación en la revocación de mandato será opción libre para cualquier ciudadano, incluidos los sacerdotes, asegura el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Descarta además que haya línea de la Iglesia Católica a obispos, sacerdotes y fieles sobre el ejercicio democrático que habrá de celebrarse el próximo domingo 10 de abril.

En entrevista, indica que tanto los ciudadanos como el sacerdocio cuentan con libertad para ejercer su derecho y lo que decidan en el ejercicio de la revocación del mandato.

Incluso, la iglesia se dice respetuosa de los electores que deciden no participar en este ejercicio democrático.

“Esa es una cuestión muy personal y de libertad, algunos supongo que participarán, otros igual no participarán (…) Es una libertad del ciudadano que no se puede imponer a nadie (…) Tampoco hay una línea, simplemente es una opción que tiene cualquier ciudadano de ejercer su libertad”, expresa.

El jerarca católico recuerda que la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado para invitar a los fieles a discernir sobre la participación en el ejercicio de la revocación de mandato.

“Justamente motivando a un discernimiento (se emitió el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano), que cada quien haga un discernimiento, que cada quien discierna sobre lo que más conviene, lo que debe de ser, no tanto para marcar línea, sino para que cada uno de acuerdo a ciertos puntos piense lo que es más conveniente”, comenta.

Briseño Arch reconoce que aún no decide si participará en el ejercicio de la revocación de mandato que se celebrará el 10 de abril.

Pues todo dependerá de los compromisos y actividades que tenga programado para esa fecha, sin embargo admite tener el propósito de participar si las circunstancias lo permiten.

“La verdad no sé cómo vaya a estar, enterarme bien cómo va a estar todo porque dicen que va a haber menos casillas, a veces uno no participa no porque uno no quiera, sino porque a veces es difícil acceder”, concluye.