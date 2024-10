TEV revoca diputación plurinominal a Elizabeth Morales, exalcaldesa de Xalapa

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha revocado la diputación local plurinominal asignada a Elizabeth Morales García, exalcaldesa de Xalapa, para otorgarla a Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT).

La decisión se tomó de forma unánime durante la sesión plenaria del organismo, luego de que Aguilar impugnara la asignación original.

¿Por qué se revocó la diputación plurinominal a Elizabeth Morales García?

Vicente Aguilar Aguilar había presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral, cuestionando la validación realizada por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, que inicialmente otorgó a Elizabeth Morales la diputación plurinominal.

Durante la sesión del jueves, el pleno del TEV resolvió el caso a favor de Aguilar, modificando la lista de plurinominales y retirando la representación a Morales García.

Elizabeth Morales García había sido designada diputada plurinominal como parte del reparto de curules que realizó el OPLE tras las elecciones locales. Sin embargo, partidos opositores y ciudadanos argumentaron que existía una sobrerrepresentación del grupo legislativo de Morena y señalaron irregularidades en las candidaturas de Fernando Yunes Márquez (PAN) y de Morales García, electa por el PT.

Los impugnantes pidieron revisar la aplicación del criterio de alternancia por el periodo electivo, lo que modificó las listas de representación proporcional.

Durante la sesión pública del TEV, se resolvieron 12 recursos de impugnación presentados por diversos actores políticos y partidos, incluyendo el expediente TEV-JDC-216/2024, promovido por Aguilar Aguilar. La magistrada Claudia Díaz Tablada fue la ponente del caso. Los inconformes argumentaban que el OPLE había aplicado incorrectamente la fórmula de asignación de diputaciones, violando principios rectores de la función electoral, como la representación proporcional y la afiliación efectiva.

Entre los principales agravios se alegó la inelegibilidad de algunos candidatos y la falta de acciones afirmativas en la asignación de las diputaciones. No obstante, el TEV determinó que, si bien hubo violaciones en la fundamentación de la asignación, las leyes electorales locales no contemplan la verificación de la afiliación efectiva, y la paridad de género ya se había alcanzado en el Congreso con 26 mujeres y 24 hombres, por lo que no era necesario un ajuste adicional.

Finalmente, el TEV declaró fundada la impugnación de Aguilar, revocando la diputación asignada a Morales García y ordenando al OPLE realizar los ajustes necesarios en la lista del PT.

El tribunal consideró que la aplicación del principio de alternancia de género fue incorrecta en este caso, ya que afectaba la certeza y seguridad jurídica de la asignación.

Por otro lado, el tribunal rechazó los argumentos relacionados con la fórmula de asignación y la verificación de la afiliación efectiva, señalando que no existe una obligación constitucional para las entidades federativas de legislar sobre este tema.

En entrevista a medios, Ramón Díaz Ávila, diputado del PT, aclaró que la impugnación presentada por Vicente Aguilar fue a título personal y no en su calidad de dirigente del partido.

Previamente Aguilar Aguilar había asegurado que “tenía más derecho que Morales para ocupar la diputación plurinominal”, lo que finalmente fue respaldado por el tribunal.

Este jueves se llevó a cabo el trámite de credencialización y la toma de fotografías oficiales para los legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) que conformarán la nueva Legislatura del Estado. Sin embargo, Elizabeth Morales no asistió a este proceso.

Cabe destacar que esta sentencia no es un tema en firme y todavía hay la posibilidad de impugnar esta decisión.