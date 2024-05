RFC y firma electrónica: contador dice por qué debes tramitarlos y qué significa tenerlos

Realizar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes es un trámite que no requiere asesoría, es personal e imprescindible para quienes ingresan al mercado laboral, explica el contador Oswaldo Hernández Hernández, asesor fiscal.

¿Por qué deben tener su RFC los jóvenes y quienes trabajan?

Sobre el exhorto del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que los jóvenes acudan a las oficinas a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), comenta que se hace para fomentar también desde la administración federal anterior que se obtenga la firma electrónica, que es una identificación oficial para realizar trámites en entidades gubernamentales.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Qué se puede hacer con la firma eléctonica?

Inclusive en juzgados federales se puede poner una denuncia con la firma electrónica o trámites ante Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre otras instancias, así que por eso se trata de fomentar que vayan los jóvenes a inscribirse al RFC, porque incluye casi siempre la firma electrónica.

Opina que las autoridades hacendarias intentan estandarizar y que la mayoría de las personas tengan estos dos documentos porque finalmente repercutirá en que todo sea más automatizado y ágil para todos.

¿Cuántos mexicanos tiene su firma electrónica?

Indica que considera que este tema se logrará a largo plazo, porque según los datos oficiales de 130 millones de mexicanos solo tienen firma electrónica unos 38 millones, entonces por eso se busca fomentar el uso.

¿Qué significa tener RFC y firma electrónica?

Resalta que tener el RFC y la firma electrónica no significa que tengas obligaciones fiscales o que te vayan a cobrar impuestos, “porque para eso está la factura electrónica. En el momento que facturas tienes que pagar, así que si no facturas nada no te voltean a ver”.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Indica que los asesores fiscales, nada tienen que hacer con este trámite porque es personal, “cada quien lleva los requisitos que te piden y te la entregan en unas horas. Solo sacan su cita y a los clientes se les apoya con decirles lo que necesitan, pero es común”.

¿Dónde se pide el RFC y la efirma?

Karla Gómez Zárate, quien se acaba de recibir de la carrera de Derecho y ya tiene un empleo comenta que antes de contratarla en su empresa le pidieron hacer el trámite de sacar el Registro Federal de Contribuyentes.

Indica que contar con el RFC es indispensable para quienes son asalariados y cuando acudió a las oficinas del SAT en Xalapa fue un trámite que le llevó una hora porque ya iba con cita y llevaba consigo todos los documentos que le solicitaron que pueden checar en la página oficial de la dependencia.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Para qué sirve tener el RFC?

Explica que tener esta clave sirve para identificar a las personas físicas y morales que ya están dentro del mercado laboral.

Alberto Martínez Hidalgo, quien es recién egresado de una universidad de la ciudad y que al empezar a trabajar se lo exigieron porque es necesario para que tenga un salario formal y prestaciones sociales.

¿Qué pasa si no tienes RFC?

Resalta que sabe que si no tienes RFC no se puede trabajar de forma formal en una empresa, así que junto con varios compañeros de la universidad realizaron una cita en las oficinas del SAT, “yo creo que es parte de ser una un trabajador, así que me gustó cumplir con este requisito porque además no les llevó tiempo, fue un trámite rápido y aprovechó a sacar su firma electrónica, que también ya es indispensable para hacer numerosos trámites oficiales”, concluyó.