Ricardo Ahued asegura cumplir con requisitos para ser secretario de Gobierno [Video]

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aclaró que cumple con los requisitos para ocupar el cargo de secretario de Gobierno en la próxima administración estatal que encabezará Rocío Nahle García y dijo que el único título que aspira es el de la "honestidad y honorabilidad".

En entrevista, mostró su título profesional como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública expedido en 2023, lo mismo que su número cédula profesional.

"La constitución política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave especifica en el artículo 11 quiénes son veracruzanos o los que podemos ascender un cargo, en el caso de la Secretaría o algún cargo, cinco años como mínimo de estar habitando en el estado para ser legibles para este cargo y tener una licenciatura la cual la tengo".

Señaló que quienes han expresado lo contrario, probablemente tienen la información incompleta, lo que se puede verificar en el Registro Nacional de Profesionistas.

En entrevista, el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil mostró su título profesional como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública expedido en 2023 lo mismo que su número cédula profesional ‼️👤📑



📹 David Bello pic.twitter.com/LkcoNsdWKz — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) October 16, 2024

"De hecho no lo debía de hacer, pero me costó mucho trabajo, aquí lo tengo para que vean que sí existe un título de un servidor donde afortunadamente con esfuerzo y con tiempo logramos tener nuestra licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y lo cual, bueno, tiene ya tiempo atrás y aquí está listo".

Ricardo Ahued Bardahuil reconoce falta de actualización en páginas sobre sus datos

Reconoció que quizá haya páginas como la de la cámara de diputados donde sus datos no estén actualizados y que será un tema que estará revisando.

Local Ya se trabaja en reforma judicial a nivel Veracruz: Ricardo Ahued

"Voy a verificar que mis datos personales aparezcan, los datos precisos de mi información, no se ha hecho pública, tal vez, pero sí, ya aparece en los datos que tengo con como presidente municipal y quizá debamos actualizar alguna información que tal vez hace años cuando estuve todavía en la Diputación Federal no contaba con él y posteriormente lo logré".

Remarcó que está legalmente habilitado para sumarse al gobierno estatal y por ello aceptó la invitación de la gobernadora Rocío Nahle García.

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil mostró su título profesional como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública expedido en 2023 / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Tengo ya desde creo los 2 o 3 años de edad viviendo en Xalapa, afortunadamente desde que soy niño recuerdo haber vivido aquí, y pues viviendo todo el tiempo acá y hay algo más importante, yo lo único que aspiro en la vida cuando yo me vaya es generar un título de honestidad, de ahí en fuera no me gustaría otro título, no me enaltece ningún título".

Reconoció que quizá haya páginas como la de la cámara de diputados donde sus datos no estén actualizados / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Y añadió: "el título que quiero yo preservar y heredarlo es que tengan el recuerdo que tuvieron, que me gradué en un título de honorabilidad y honestidad en la vida, que eso creo que es lo menos que podemos entregar a la población que vota por nosotros y por los que son parte de la familia, así que ese es el título que más me llamaría la atención si es que algún día lo logro y soy merecedor".

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️