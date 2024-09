Ricardo Ahued asegura que realizan investigaciones tras muerte de familia en la 9 de Abril

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que se realizan las investigaciones correspondientes luego de que una familia perdiera la vida en un derrumbe en la colonia 9 de Abril, y que "hasta donde tope la responsabilidad vamos a llegar".

En entrevista, también dijo que se ha reunido con los familiares de las víctimas a quienes se les ha brindado todo el apoyo y atención y que hay dictámenes que se están realizando para deslindar responsabilidades.

¿Qué ha dicho Ricardo Ahued Bardahuil sobre la familia fallecida en la colonia 9 de Abril en Xalapa?

"Por el tema de lo sucedido, es un proceso que se lleva por oficio, de investigación, los dictámenes se están llevando y se tienen que llevar porque hay finados y nosotros también tenemos que hacerlo".

Además advirtió que podrían proceder legalmente contra quien siga lotificando y haga cortes de talud en esa zona sin permiso ni autorización de Desarrollo Urbano porque el cerro tiene problemas de estabilidad.

Ahued Bardahuil expuso que esa zona ha tenido en la historia varios acontecimientos lamentables y "tristes como este", donde han fallecido personas porque los taludes se han caído.

"Allí hay una cantidad muy importante de fugas por las tuberías, el talud tiene presiones, se colapsan las tuberías, pero no quiero abonar porque es un tema que se va llevando directamente. Lo que nos estamos enfocando es en la atención persona por persona, por familia, el dolor no lo quitamos, a todos nos afecta, sin embargo, las consecuencias y los lugares los tenemos que revisar de acuerdo a ley", agregó.

Remarcó que también hay un tema delicado y legal, porque el vender terrenos en zonas de alto riesgo, donde no hay muros de contención, ni infraestructura, aprovechándose de la pobreza, es una cosa grave.

A simple vista, la vivienda se ve repleta de lodo y barro en su interior, además de que sus paredes, puertas y ventanas están destruidas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"Abajo notamos también que empezaron a rascar taludes con una máquina y eso provoca inestabilidad porque es una zona inestable. Sin embargo, lo dejo claro, 100 por cierto en lo moral y en lo necesario a las familias. Hemos tenido diferentes reuniones y seguiremos. Lo legal, están en su derecho hasta donde sea, tendrá que ser, con los dictámenes y las investigaciones que se estén haciendo al efecto para que se tomen las determinaciones que correspondan".

El presidente municipal subrayó que no buscan hacer escarnio político de una situación que es muy dolorosa por la pérdida de vidas.

El derrumbe del pasado jueves en la colonia 9 de Abril fue capaz de destruir una casa y causar la muerte de tres de sus habitante | Colonia 9 de Abril | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"Por los niños, por la familia y por la memoria y por el dolor que sufren. Tienen el 100% de apoyo, ha estado todos los días atento el gobernador, me ha dado instrucciones de que estemos al pendiente; la gobernadora electa también me ha llamado varias veces. Yo les digo que confíen, es mi responsabilidad, no se las voy a heredar y estamos al 100".

Reiteró en que se está haciendo un censo para retirar a las personas que por el cariño a su lugar no se quieren ir, pero que están en alto riesgo.

"Y los tenemos que ir convenciendo porque a fuerza no tenemos la facultad de irlos y levantarlos y llevarlos, no. Se están convenciendo donde hay riesgo porque en un chubasco, en una tromba, eso se va al cerro. El cerro ya es inestable completamente", abundó.

