"Tenemos un compromiso político y moral de no descuidar Xalapa": Ricardo Ahued

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que tras aceptar la invitación de la gobernadora electa Rocío Nahle García para ser Secretario de Gobierno, hay un compromiso de no descuidar la capital del Estado.

En entrevista expuso que aún no sabe cuándo pedirá licencia definitiva, pero que el acuerdo es quedarse el mayor tiempo posible al frente de Xalapa antes de iniciar en la próxima administración estatal.

"Estuvimos platicando ampliamente, me emociona y me entusiasma el deseo que tiene de ayudar a Xalapa, a Veracruz. Le expliqué mi compromiso con la sociedad xalapeña, con Veracruz, pero sobre todo sobre la invitación, creo que también es una gran oportunidad desde ahí de trabajar".

El acalde Ricardo Ahued Bardahuil dijo que hay un acuerdo de no descuidar Xalapa, porque tiene ese compromiso político y moral.

"Y que estemos apoyando las causas de las y los xalapeños, tanto este año como el siguiente, atendiendo el respeto que me merezca quien me supla, que es el licenciado Alberto Islas, que sería en todo caso mi suplente. Es una persona con una trayectoria limpia, abogado, y está en una mejor disposición".

¿Quién sustituriá al alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil?

Expuso que Alberto Islas tiene toda la disponibilidad de que todo su equipo de trabajo continúe, "que trabajemos en conjunto los dos, para que no se pierda esta dinámica que lleva el gobierno".

Refirió que platicará con los ediles que son los primeros representantes de este gobierno y las y los directores que están en la mejor disposición, para que se dé una transición en armonía.

"Y que sigamos unidos trabajando, tanto el cabildo de las diferentes representaciones políticas, mis compañeras y compañeros de partido, así como las y los directores están haciendo un esfuerzo incansable en esta administración. Se ha hecho un gran equipo y no quiero que se destruya este equipo".

Añadió que continuará trabajando intensamente con la grave crisis de agua que le toca enfrentar y que no se había visto en más de 20 años.

Refirió que todas las acciones que están ya programadas en el Programa General de Inversión, se van a concluir.

Expuso que pretende dar un último informe de gobierno este año y agradecer a los xalapeños que le dieron su confianza como presidente municipal.

"Ella así me solicita, yo le solicito y muy amablemente dice hasta el último momento para que se permita para que no descuides Xalapa porque la gente, yo creo que tienes razón, en que le sigas atendiendo así al máximo que permita los tiempos. Pretenderé si me da tiempo dar un informe en esta administración y agradecerle a la gente y comprometerme allá y que tengamos el equilibrio y la solidez y la preparación para atender un tema tan delicado de la Secretaría de Gobierno".

Ya como secretario de Gobierno, remarcó, pondrá todo el esfuerzo para conciliar, "de todas maneras ella trae una idea de que terminó la campaña y todos somos veracruzanos y todos tienen el derecho de ser escuchados y escuchados".

Sostuvo que ella pide ese tipo de política para Veracruz y que se dé un borrón y cuenta nueva a la campaña.

"Y que de alguna manera pacifiquemos y atendamos que ya la campaña tiene sus momentos porque ahorita vamos a trabajar como dijo ella por todas y todos los veracruzanos, los que estaban a favor y en contra,ny que de alguna manera entremos todos a jalar esta carreta que se llama Veracruz", abundó.