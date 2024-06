"$3 y $500 pesos", denuncia Ahued que pagaban a personas para manifestarse

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que detectaron que con palos taparon una tubería que va a la colonia Higueras lo que impedía el paso del agua y provocó desabasto en seis colonias de la zona.

Además, acusó que durante las campañas se pagaban hasta 500 pesos a xalapeños por ir a cerrar calles y avenidas argumentando la falta de agua.

"¿Ustedes creen que este palo llega solito para tapar la tubería en Las Higueras? Taparon para que no haya fuente de abasto", acusó mientras mostraba una fotografía de lo que detectaron recientemente.

¿Qué otras zonas de Xalapa fueron afectadas en el suministro del agua?

En entrevista, dijo que con esta acción se provocó un problema de escasez de agua en otras colonias como Casa Blanca y Nacional.

Expuso que, ante el problema de desabasto del líquido, iniciaron la revisión de lo que ocurría y detectaron que estaba tapada por un palo de madera lo que afectó a seis colonias de la zona.

"No dábamos por qué y a la hora de romper se dan cuenta que en la tubería hay palos metidos para que no pasara el agua. Se hace la referente investigación para revisar todo eso".

Asimismo, dijo que se cerraron válvulas con el mismo objetivo lo que se suma a las quejas de que había quien pagaba hasta 500 pesos porque la gente se manifestara argumentando la escasez.

"No hicimos denuncia porque es la voz popular y lo vinieron a comentar algunas personas, no tiene caso ni involucrarlas, pero creo que no es por ahí, ya pasó, pero hay que tener cuidado porque al menos esto es un tapón que nos hicieron", añadió.

Y subrayó: “Quiero decirles que pagan 3 y 500 pesos para tomarnos las calles, hay que aguantar vara, hubo gente que se iba a parar en Monte Magno y eran de acá de la Ébano y les pagaban el camión y dinero para que pararan la calle porque eran campañas, eso es inhumano y luego te paro Lázaro Cárdenas y ya sabíamos quién era, de 4 y 500 pesos para que pararan la calle, terminaban ese y negociaban y luego cerraban Arco Sur (…)”.

